Vera Jourová uniós biztos a legbefolyásosabb cseh nő a Forbes szerint

Vera Jourová, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztosa a legbefolyásosabb nő Csehországban. 2019.06.06 21:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jourová a Forbes-lista élén Lenka Bradácová prágai főügyészt váltotta fel, aki hat éven át volt a legbefolyásosabb cseh nő. A tekintélyes magazin nyolcadik alkalommal állította össze a legbefolyásosabb cseh nők listáját. Az első évben, 2012-ben, Madeleine Albright cseh származású amerikai külügyminiszter végzett az első helyen.



Lenka Bradácová az idén a második lett, míg a harmadikon, akárcsak tavaly, Alena Schillerová pénzügyminiszter végzett. Jourová és Schillerová is tagja a kormányzó ANO tömörülésnek, míg Bradácová nem tagja egyetlen pártnak sem. Schillerová tavaly is a harmadik volt.



Petr Simunek, a cseh kiadás főszerkesztője indoklásában azt írja, hogy Vera Jourová (1964) néhány év alatt az egyik legjelentősebb brüsszeli politikussá nőtte ki magát, és látványos volt a szerepvállalása A GDPR (európai általános adatvédelmi rendelet) és a személyi adatok védelmét érintő döntéseknél, valamint a dízelbotrány idején. Hozzátette: Jourová határozottan fellépett az olyan technológiai óriások, mint a Google és a Facebook ellen, s nem kizárt, hogy a következő választási időszakban is tovább fog dolgozni az Európai Bizottságban. Andrej Babis cseh kormányfő már jelezte, hogy az ANO mozgalom újra őt kívánja jelölni a bizottságba.



A százas listán szereplők többsége fontos üzleti-kereskedelmi tisztségeket tölt be, vannak köztük menedzserek, cégtulajdonosok, de az összesítésben a civil szektor, a kultúra, a sajtó és a sport képviselői is szerepelnek - mutatott rá a Forbes.



Az amerikai Forbes magazin 2004 óta állítja össze a világ legbefolyásosabb nőinek listáját. A magazin 300 cseh nő tevékenységét kísérte figyelemmel egy éven keresztül, és ennek alapján készült a lista. A Forbes magazin cseh változata 2012 óta jelenik meg.