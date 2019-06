EP2019

Manfred Webert újraválasztották az Európai Néppárt frakcióvezetőjének

A várakozásoknak megfelelően újra a német Keresztényszociális Unió (CSU) politikusát, Manfred Webert választották meg az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetőjének szerdán Brüsszelben. 2019.06.05 14:44 ma.hu

Az egyetlen jelöltként induló bajor politikus 156 voksot kapott az EPP alakuló frakcióülésén, további négy szavazat érvénytelen volt.



Manfred Weber volt a konzervatív erőket tömörítő pártcsalád listavezetője a május végi európai parlamenti (EP-) választáson, amelyet az EPP nyert meg, így a 46 éves politikus egyúttal az Európai Bizottság elnöki tisztségének is várományosa, azonban az még közel sem biztos, hogy ő is fogja elnyerni a posztot.



Tíz frakcióvezető-helyettest is választottak: a francia Arnaud Danjeant, a spanyol Esteban González Ponst, a holland Esther de Langét, a román Siegfried Muresant, az ír Mairead McGuinnesst, a lengyel Ewa Kopaczot, a bolgár Andrej Kovacsevet, a görög Evangelosz Meimarakiszt, a portugál Paulo Rangelt és a horvát Dubravka Suicát.



Weber először a Twitteren nyilvánított köszönetet nyilvánosan, és ezen üzenetében leszögezte, hogy a frakció minden korábbinál egységesebb és eltökéltebb abban, hogy egy jobb Európáért küzdjön.



Későbbi sajtóértekezletén pedig kijelentette, hogy Európának változásra van szüksége, hogy erős maradjon, meg kell hallani az állampolgárok hangját, a néppárti frakció pedig mindenekelőtt teljesíteni kívánja az ígéreteit, például az egyenlőbb életkörülmények, a külső határok megerősítése, valamint a biztonság, a terrorizmus elleni harc terén.



Mint mondta, az Európai Néppárt kész kompromisszumokat kötni a parlamenti többség kialakítása érdekében az integrációpárti, megbízható erőkkel.



Hozzátette, erős támogatást érez a képviselőcsoport részéről az iránt, hogy őt válasszák meg az Európai Bizottságot vezető Jean-Claude Juncker utódjának.



Újságírói kérdésre válaszolva Weber hangsúlyozta, hogy a Fidesz EPP-n belüli felfüggesztésének világos az üzenete, méghozzá az, hogy változásokra van szükség a magyar kormánypárt belpolitikájában. Rámutatott az elmúlt napok magyarországi nyilatkozataival kapcsolatban, hogy a Fidesz tagságának kérdése jelenleg az úgynevezett bölcsek tanácsát vezető Herman Van Rompuy kezében van, akiben teljes mértékben megbízik, ő értékeli majd, hogy maradhat-e Orbán Viktor miniszterelnök pártja.



Aláhúzta: az európai uniós alapelvek nem kérdőjelezhetőek meg, kötelező betartani őket mindenki számára.



A néppártiak a szerdai szavazással az EP parlamenti frakciói közül elsőként alakultak meg.



Az 1972-es születésű, mérnök végzettségű Weber 15 éve tagja az Európai Parlamentnek, 2014 óta vezeti a néppárti képviselőcsoportot.



Az EPP frakciója - amelyhez a Fidesz-KDNP képviselői is tartoznak - az új összetételű Európai Parlamentben is a legtöbb mandátumot tudhatja majd magáénak, noha előnye csökkent a többi csoporttal szemben. A mandátumok elosztását illetően a végeredmény hivatalos kihirdetése még nem történt meg.