Gyermekpornográfia vádjával letartóztatták Robert Mueller vizsgálatának egyik tanúját

2019.06.04 12:56 ma.hu

Gyermekpornográfia vádjával letartóztatták New Yorkban George Aref Nadert, aki Robert Mueller amerikai különleges ügyész egyik kulcsfontosságú tanúja volt a 2016-os amerikai elnökválasztás orosz befolyásolásának ügyében - közölte a szövetségi ügyészség.



A libanoni-amerikai üzletembert a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren fogták el hétfőn, mert kiskorúakról készült pornográf felvételek voltak a birtokában. Az igazságügyi minisztérium emlékeztetett, hogy a férfi 1991-ben már bűnösnek vallotta magát egy hasonló ügyben. Ha elítélik, 15-től 40 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják - írta honlapján a CNN amerikai hírcsatorna.



A férfi ellen egy másik ügyben vizsgálódó Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a nála lefoglalt elektronikus eszközök átkutatása során 2018-ban tucatnyi, fiatal fiúkról készült pornográf videót talált a telefonján.



Robert Mueller jelentése több mint negyven lábjegyzetben említi Nader nevét. Az üzletembert többször is meghallgatták a nyomozás során, és a vádesküdtszék előtt is tanúskodott. Nader neve számtalanszor felmerül a Mueller-jelentés azon részében, amely a Donald Trump akkori republikánus elnökjelöltet támogató Erik Prince és egy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel jó viszonyt ápoló orosz bankár Seychelle-szigeteki találkozójáról szól. Nader vallomásából kiderült, hogy a titkos találkozó, amelyre 2017 januárjában került sor, Prince állításával ellentétben nem véletlen volt.



A Nader ügyével foglalkozó brooklyni bíró kedden dönt a férfi óvadékkérelméről. Nader ügyvédje védence súlyos egészségi problémáinak figyelembe vételét kérte a bírótól.



Az üzletember hétfőn azért utazott az Egyesült Államokba, hogy találkozzon orvosával. A férfin öt hete hajtottak végre szívműtétet, és nemrég komplikációk léptek fel nála.