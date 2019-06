Franciaország

Felhívásban keresi a francia katolikus egyház a szexuális visszaélések áldozatait

hirdetés

Felhívásban keresi a francia katolikus egyház a szexuális visszaélések áldozatait, akik e-mailben, levélben vagy telefonon jelentkezhetnek - közölte hétfőn Jean-Marc Sauvé, annak a bizottságnak a vezetője, amely az egyházi emberek által az 1950-es évektől napjainkig elkövetett ilyen cselekmények kivizsgálásával foglalkozik.



A francia püspöki konferencia azután döntött a független bizottság felállításáról, hogy Lyonban 2016-ban az egyházmegye több tagja, köztük Franciaország egyik legbefolyásosabb és legismertebb katolikus vezetője, Philippe Barbarin bíboros, lyoni érsek ellen is rendőrségi vizsgálat indult papi pedofília elhallgatása miatt. Az egyházi vezetőt azóta első fokon elítélték, és vissza is vonult érseki tisztségétől.



A CIASE rövidítésű független egyházi bizottságot világi ember, Jean-Marc Sauvé, az államtanács, a legmagasabb francia közigazgatási és jogi szervezet volt alelnöke vezeti. Feladata a papok és az egyházi emberek által elkövetett szexuális bántalmazási ügyek kivizsgálása az 1950-es évektől kezdve. A 22 tagú testület 2020 végére készíti el jelentését.



A bizottság első lépésként arra kér minden áldozatot és tanút, hogy jelentkezzen a bizottságánál. Ezt megteheti a Franciaországi Áldozatok Szövetségével közösen létrehozott telefonszámon - ahol szakemberek fogadják a bántalmazott emberek hívásait -, de e-mailt vagy levelet is írhatnak a bizottságnak.



A jelentkezőket ezután egy kérdőív név nélküli kitöltésére kérik, amelyet kutatók fognak kielemezni, majd meghallgatják az erre önként vállalkozó áldozatokat.



A meghallgatások célja megérteni a bántalmazottak és az elkövetők közötti viszonyt. Például azt, hogy eleinte miért nem akarnak az áldozatok beszélni a bántalmazásról, majd miért és mikor szólalnak meg mégis; az egyház hogyan kezelte ügyüket; fordult-e vagy sem - és miért - az áldozat, illetve az egyház jogi fórumokhoz egy-egy ügyben - mondta a bizottság vezetője.



A CIASE összesíti azokat az egyházi nyilvántartásokat is, amelyekben dokumentálták a szexuális bántalmazási ügyeket, valamint az igazságügyi levéltárak és az sajtóarchívumok anyagait is rendszerezi a teljesebb kép érdekében.



Az elmúlt években a katolikus egyházat megrázó pedofil jellegű szexuális bántalmazási botrányok nyomán a Ferenc pápa által májusban kiadott egyházi törvény alapján minden római katolikus pap és apáca kötelessége jelenteni, ha szexuális visszaéléseket vagy ezek eltussolására utaló lépéseket tapasztal.