Illegális bevándorlás

Migránsokat mentettek ki a megáradt Dunából horvát rendőrök

Tizenhat illegális bevándorlót mentettek ki horvát rendőrök hétfőn a Duna elöntött árterületéről, de közben járőrhajójuk egy nagyobb hajó okozta hullám miatt félig elsüllyedt. 2019.06.03 19:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A pélmonostori (Beli Manastir) rendőrség, amelyhez hajnalban egy idegen nyelvű segélyhívás érkezett, három járőrcsónakot küldött a szerb-horvát határhoz, a migránsok keresésére. Az illegális hatásértőket egy a Duna által elöntött erdős területen találták meg.



A migránsok ágakba kapaszkodva várták a segítséget, a hideg víz miatt többen kihűltek, komoly sérülést azonban egyikük sem szenvedett.



A rendőrök a kimentett migránsokat az egyik járőrhajóban helyezték el, amely azonban süllyedni kezdett, amikor egy hullámokat verő nagyobb hajó haladt el mellette a Dunán. A másik két járőrhajó a segítségükre sietett, és sikerült a partra juttatniuk az ártéri erdőből kimentett embereket.



A nap folyamán megkezdődött a félig elsüllyedt járőrcsónak szárazföldre vontatatása is.



A Görögországból Macedónián, Szerbián és Magyarországon át Közép-Európa más országaiba vezető úgynevezett balkáni migrációs útvonal lezárása miatt a menedékkérők új útvonalon - Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szlovénia érintésével - igyekeznek eljutni Nyugat-Európába. Vannak azonban olyanok, akik továbbra is a horvát-szerb határon próbálkoznak meg átjutni, illegálisan.



A horvát-boszniai és a horvát-szerb határon is mindennaposak a határsértések.