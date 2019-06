Migráció

Más európai államok és a Vatikán fogadta be az Olaszországba érkezett migránsokat

A Vatikán fogadta be az olaszországi Genova kikötőjébe vasárnap reggel érkezett 100 fős migránscsoport felét, a többieket pedig további öt európai tagállam között osztják szét, miután Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, hogy Olaszország egyet sem fogad be közülük.



A százfős csoport a Cigala Fulgosi nevű olasz hadihajón érkezett meg Genovába.



Az olasz haditengerészet hajója csütörtökön mentési műveletben vette a fedélzetére az embereket a Líbia ellenőrzése alá tartozó vizeken. Matteo Salvini olasz belügyminiszter, a kormánypárt Liga vezetője nem engedélyezte, hogy a migránsokat Olaszországba szállítsák, de mivel hadihajóról van szó, a döntést a védelmi tárca hozta meg, amelyet Elisabetta Trenta, a másik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa irányít.



Matteo Salvini viszont kikötötte, hogy a csoportból Olaszország senkit se fogad be.



A száz embert először orvosi vizsgálatnak vetették alá és azonosították őket: Líbiából, Nigériából, Maliból, Elefántcsontpartról, Kamerunból, Szomáliából származnak. A csoportból ötven férfit a Vatikán fogadott be, őket az olasz püspöki kar (Cei) egyházi intézményeiben helyezték el. Tizenhét nőt, akik között hatan gyermeket várnak, és 23 kiskorút pedig öt európai állam között osztanak szét önkéntes alapon - jelentette be Matteo Salvini.



Egy migráns sem terheli az olasz adófizetőket, köszönjük az olasz püspöki karnak és más európai országoknak, hogy segítettek megoldani a helyzetet. Olaszország végre nincsen egyedül - írta Matteo Salvini közösségi oldalán.



Ezzel egy időben vasárnap egy 70 fős pakisztáni csoport ért partot a dél-olaszországi Taranto tengerpartján, köztük húsz kiskorú. A közeli sportstadionban helyezték el őket, majd Taranto regisztrációs központjába (hot spot) kerültek át. A helyi lakosok adtak nekik ruhát, cipőt, és egy vendéglős ellátta őket meleg étellel.



Az év eleje óta több mint 1500-an érkeztek az olaszországi partokra, tavaly több mint 13 ezren, 2017-ben pedig több mint 60 ezren.