Románia-magyarság

Egy hónapra bezárják Úzvölgye katonatemetőjét

A csíkszentmártoni önkormányzati testület határozata alapján harminc napra bezárják a községhez tartozó Úzvölgye katonatemetőjét. 2019.05.28 21:01 ma.hu

A község tanácsának május 23-i rendkívüli ülésén hozott határozat fénymásolatát az egyik közösségi portálon publikálta az úzvölgyi kezdeményező bizottság egyik tagja kedden. A határozat szerint a zárva tartás idején csak a karbantartási munkálatokat végzők léphetnek be a temetőbe. Az önkormányzat Gergely András polgármestert bízta meg a határozat betartatásával. A határozatról Hargita megye prefektusát és a megyei rendőrséget is tájékoztatták.



Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke a közösségi portálon kedden azt közölte, hogy a temetőre érvényes látogatási tilalom szerdától lép életbe. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa kedvezőtlen fejleménynek tartotta, hogy a baloldali-liberális kormánykoalíció, amelytől a megoldást remélték, rosszul szerepelt az európai parlamenti választásokon.



Korábban nyilvánosságra került egy ortodox egyházi szervezet beadványa, mely arról tájékoztatja az osztrák-magyar temető román parcelláját kialakító Dormánfalva polgármesterét, hogy június 6-án 17 órától az egyesület az úzvölgyi katonatemetőben ünnepli a hősök napját, és felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a román parcella katonai ceremónia keretében történő felavatására.



Kedden délután a sepsiszentgyörgyi önkormányzati testület magyar tagjai tartottak informális kihelyezett ülést a temetőben. Antal Árpád polgármester az MTI-nek elmondta: a Székelyföldi Önkormányzati Tanács határozata értelmében minden nap egy-egy másik székelyföldi önkormányzat tagjai mennek ki a katonatemetőhöz. A polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy ma még nyitva volt a sírkert, és így a sepsiszentgyörgyi önkormányzat magyar képviselőivel együtt bejuthattak a sírokhoz. Hozzátette: magyar ügynek tartják a temető ügyét, ezért a román pártok képviselőit nem hívták meg a szimbolikus ülésre.



A polgármester fontosnak tartotta, hogy a temető körül minden nap legyenek magyarok, akik a jelenlétükkel is azt üzenik, hogy várják a román hatóságoktól a temetőháborítási ügy megoldását.