Ítélet

Letöltendő börtönbüntetésre ítélték jogerősen Liviu Dragnea román szociáldemokrata pártelnököt

Korrupció miatt jogerősen három év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte hétfőn a román legfelsőbb bíróság a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét.

Liviu Dragneát 2016-ban már két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték egy választási csalással kapcsolatos korrupciós perben. A most véget ért második ügyben hivatali visszaélés miatt, illetve okirat-hamisításra való felbujtásért állította bíróság elé a korrupcióellenes ügyészség (DNA).



A vádhatóság szerint 2006 és 2013 között, amikor a Teleorman megyei tanács, illetve a PSD megyei elnöke volt, az ő utasítására fizettek a megyei tanács költségvetéséből két olyan alkalmazottat, akik nem a gyermekvédelmi igazgatóságnál, hanem valójában a PSD megyei szervezeténél dolgoztak.



A legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsa szavazattöbbséggel hozott hétfői ítéletében az alapfokon meghozott ítéletet erősítette meg. Tavaly nyáron az alapfokon eljáró háromtagú bírói tanács Dragnea korábbi büntetését figyelembe véve halmazati büntetésként szabta ki a három és fél év letöltendő szabadságvesztést. A bíróság hétfőn az ügy többi kilenc vádlottjának többségét is bűnösnek találta, de többnyire enyhítette büntetésüket, felfüggesztett börtönbüntetéseket szabva ki rájuk.



A bukaresti képviselőház elnöki tisztségét betöltő, a kormányt az utóbbi két és fél évben háttérből irányító Liviu Dragneának 24 órán belül börtönbe kell vonulnia, hogy letöltse büntetését.



Romániában a jobboldali államfő és a korrupcióellenes tüntetéseket szervező civilek két és fél éve azzal vádolják a PSD-t, hogy korrupt politikusai, elsősorban Dragnea elszámoltatásának megakadályozása érdekében szervezi át az igazságszolgáltatást, és igyekszik enyhíteni a büntetőjog szigorát.



Liviu Dragnea személyében először ítéltek el jogerősen letöltendő börtönbüntetésre tisztségben lévő házelnököt Romániában. A politikus a per során mindvégig ártatlannak mondta magát, és úgy értékelte: azért vált a DNA "célpontjává", mert szembeszállt a titkosszolgálatok és vádhatóságok embereiből szerveződő "párhuzamos állammal", amely szerinte politikai tisztogatást végez Romániában a korrupcióellenes harc ürügyén.