EP-választás - Romániában előretört a jobbközép ellenzék

Romániában a jobbközép ellenzéki pártok előretörését hozta a vasárnapi európai parlamenti (EP-) választás, amelyen a példátlanul magas részvétel ellenére a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) is sikerült átlépnie az ötszázalékos bejutási küszöböt. 2019.05.27 09:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A központi választási bizottság (BEC) hétfő reggelig a szavazatok 96,7 százalékát dolgozta fel. Az EP-választást az európai néppárti tagsággal rendelkező, Klaus Iohannis államfőt támogató ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) nyerte, amely a voksok 26,8 százalékát szerezte meg, míg a bukaresti kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Pártra (PSD) a szavazatok 23,4 százalékát adták.



Saját várakozását is valamelyest felülmúló 21,4 százalék körüli eredményt ér el a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Dacian Ciolos volt miniszterelnök vezette Szabadság Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) USR-PLUS nevű választási szövetség. A korrupcióellenes jelszavakat hangoztató új ellenzéki erő, amely a régi, "leszerepelt" politikai pártok alternatívájaként tünteti fel magát, az európai liberálisok és az Emmanuel Macron francia elnök által irányított, a Köztársaság lendületben (REM) nevű mozgalom által létrehozandó új centrista frakcióhoz készül csatlakozni az EP-ben.



Az RMDSZ a voksok csaknem 97 százalékának feldolgozása után immár biztosra veheti, hogy sikerült képviselethez jutnia az EP-ben. A voksok 5,45 százalékát megszerezve a magyar érdekképviselet legalább egy képviselőt küldhet az EP-be, Winkler Gyula személyében, és valószínűsíthető, hogy a töredékvoksok újraosztása nyomán az RMDSZ-lista második helyén szereplő Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke is mandátumhoz jut.



A részeredmények szerint további két párt jut még EP-képviselethez Romániából: a PSD-ből kizárt Victor Ponta volt miniszterelnök által alapított Pro Romania párt 6,6 százalékon áll, míg a Traian Basescu volt államfő által alapított, szintén ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP) 5,66 százalékon végzett.



A bukaresti kormánykoalíció kisebbik pártjára, a Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnök vezette liberális ALDE a voksok 4,24 százalékát szerezte meg, tehát nem lépte át a bejutási küszöböt.



Romániában a jogosultak 49 százaléka, 8 millió 955 ezer választó adta le voksát, külföldön 375 ezer román állampolgár szavazott az EP-választáson. Ez utóbbi voksoknak mintegy felét dolgozták fel hétfő reggelig.



A jobbközép ellenzék és a jobboldali Klaus Iohannis államfő szerint a 2016-os parlamenti választásokat még több mint 45 százalékos eredménnyel megnyerő PSD az azóta eltelt két és fél évben elveszítette választói felhatalmazását, ezért a PSD-ALDE kormány távozását sürgetik, Viorica Dancila miniszterelnök azonban úgy értékelte, nincs oka lemondani.



Az EP-választás hivatalos romániai végeredményét a BEC várhatóan csak a hét közepén teszi közzé.