Ezt a férfit keresi a rendőrség a franciaországi robbantás miatt

A legfrissebb hírek szerint 11 sérültje van annak a robbantásnak, amit a péntek délutáni csúcsforgalomban, a franciaországi Lyon belvárosában követtek el – tudósított a helyszínről az Euronews.



Mint ismeretes, a szögekkel, csavarokkal teli bomba péntek délután fél hatkor, az iskolaidő vége után robbant a belváros szívében, nem egészen két nappal az európai parlamenti választások előtt.



A helyi média szerint a gyanúsított egy biciklivel menekült el a helyszínről.



A rendőrség hajtóvadászatot indított egy férfi után. A helyi prefektúra szóvivőjének jelentése szerint a csomagot, benne a robbanószerkezettel egy arcát elfedő férfi hagyta a Brioche Dorée pékség előtt, a város szívének tartott Bellecour tér közelében.



A rendőrség már közzé is tett egy fotót a gyanúsítottról. A biztonsági kamerák által rögzített kép alapján várják a szemtanúk jelentkezését. A felvételen valóban egy biciklit toló férfi látható (már amennyire), sötét napszemüvegben, fekete, hosszú ujjú felsőt és világos rövidnadrágot visel, a száját elfedte.



Rendőrségi források szerint a robbanószerkezet szögeket vagy csavarokat tartalmazhatott. A Reuters hírügynökség szerint a párizsi terrorizmusellenes ügyészség vizsgálatot indított a lyoni robbanás ügyében. Emmanuel Macron francia elnök "támadásnak" minősítette a robbanást a Hugo Travers YouTube-személyiséggel folytatott interjúban. Elmondta továbbá, hogy nem tud halálos áldozatokról, de sebesültekről igen.



Az Euronews értesülése szerint két tüntetést is terveznek szombaton Lyonban: a klímavédők és a sárga mellényesek is demonstrálni akarnak, de még nem tudni, hogy a történtek után a rendőrség engedélyezi-e a megmozdulásokat.

