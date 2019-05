Románia

Tanítási szünet lesz Bukarestben a pápalátogatás napján

Tanítási szünet lesz valamennyi oktatási intézményben május 31-én, Ferenc pápa látogatása napján Bukarestben, az azt megelőző napra pedig részleges oktatási szünetet rendeltek el. 2019.05.24 14:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A döntést a főpolgármesteri hivatal operatív törzse hozta meg pénteken a rendőrség javaslatára.



"A nagyszebeni EU-csúcson egész héten tanítási szünet volt a város összes iskolájában. Aki azt állítja, hogy most elegendő lenne az iskolák részleges lezárása, annak fogalma sincs, milyen horderejű eseményről van szó" - idézte Gabriela Firea bukaresti főpolgármestert a Mediafax hírügynökség.



A pápa látogatásának napján kétezer rendőr lesz szolgálatban Bukarestben - hangzott el az operatív törzs ülésén.



Ferenc pápa május 31. és június 2. között látogat Romániába. Előbb Bukarestben tölt egy napot, majd június 1-jén a csíksomlyói hegynyeregben mutat be szentmisét, ezt követően a moldvai Jászvásáron találkozik fiatalokkal és családokkal. Június 2-án a pápa az erdélyi Balázsfalván avat boldoggá egy szentmise keretében hét román vértanú görögkatolikus püspököt.



Ferenc pápa bukaresti programja a Cotroceni palotában, a román elnöki hivatalban kezdődik, ahol Klaus Iohannis államfő fogadja. Az egyházfő ugyanott találkozik Viorica Dancila román miniszterelnökkel, illetve a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Délután Dániel ortodox pátriárkával találkozik zárt ajtók mögött, majd beszédet mond a román ortodox egyház állandó zsinata előtt. Ferenc pápa és Dániel pátriárka közös imán vesz részt a még befejezetlen, de tavaly decemberben már felszentelt ortodox székesegyházban, a Nemzet Megváltása-katedrálisban, majd a pápa szentmisét mutat be a bukaresti Szent József római katolikus székesegyházban.