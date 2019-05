A nemdohányzók védelmében

Utcai dohányzókabinokba terelnék a szingapúri dohányosokat

Utcai dohányzókabinok kihelyezését kezdték meg a nemdohányzók védelmében Szingapúrban, ahol szigorú jogszabályok korlátozzák a dohányzást. 2019.05.23 12:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nagy teljesítményű légszűrővel felszerelt kabinokban egyszerre 10 ember fér el. Az első fülkét kedden a Southern Global Corporation (SGC) nevű cég helyezte ki, amely az év végéig 60, jövőre pedig még 60 kabin felállítását tervezi a városállamban.



A kabinok célja az utcán lévők védelme a másodlagos füsttől. A cigizők által kifújt füstöt a kabinból megtisztítva juttatják vissza a szabadba.



A dohányosok azonban nem annyira örülnek a fejlesztésnek, túl szűknek, zártnak érzik a kabint, amiben leülni sem lehet, egyikük másodosztályú állampolgárnak érezte magát a kabinba száműzve.



Az AFP helyszíni riportja szerint ezért sokan inkább továbbra is a kijelölt szabadtéri dohányzósarkokat használták.



Szingapúrban annyira rossz szemmel nézik a dohányzást, hogy sokan csak lopva mernek rágyújtani az utcán. A távol-keleti városállamban már az 1970-es években felvették a küzdelmet a dohányzás ellen. A tiltott helyen dohányzókat akár 1000 szingapúri dollárra (212 ezer forint) is büntethetik, és az országban be van tiltva az elektromos cigaretta is.



Szingapúr egyébként nem az első hely, ahol dohányzó kabinokat helyeznek ki a nemdohányzók védelme érdekében, Japánban számos helyen vannak már.