Washington államban engedélyezték az emberi komposztálást

Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós temetések 'környezeti ártalmainak csökkentésére'. 2019.05.22 11:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kedden hatályba lépett törvény szerint a Washington államban élő emberek dönthetnek úgy, hogy haláluk után termőföldé komposztálják a testüket, és a földet kertészkedéshez használják. A törvényt az állam környezetvédő kormányzója írta alá annak érdekében, hogy csökkentsék a hamvasztások okozta légszennyezést és a koporsós temetésekkel – a balzsamozással – járó vegyi szennyezést és termőföldveszteséget. Az eljárást "rekomposztálásnak" (Recompose) nevezték el.



A rekomposztálás alternatívája a bebalzsamozásnak és temetésnek vagy hamvasztásnak, természetes, biztonságos és fenntartható eljárás, amely csökkentheti a karbonkibocsátást, és a földhasználat számára is fontos – foglalta össze a törvény jelentőségét Katrina Spade, a Recompose nevű seattle-i cég alapítója, amely elsőként nyújtja ezt a szolgáltatást.



A természethez való közvetlen visszatérés, az élet és halál ciklusába való bekapcsolódás ideája nagyon szép - tette hozzá Spade, aki a törvényért való lobbizásban is részt vett. Mint mondta: harmincévesen, tíz éve kezdett foglalkozni ezzel a gondolattal. Felmérte a környezetbarát temetés lehetőségének technikai megoldásait, és kidolgozott egy "harmadik megoldást", versenyre kelve a húszmilliárd dolláros amerikai temetkezési iparral, amely hagyományos temetést és hamvasztást kínál. A



Washingtoni Állami Egyetemmel együtt kifejlesztett eljárás során az elhunytat egy hatszögletű acél tartályban helyezik el, amelyet faforgáccsal, lucernával és szalmával töltenek meg. A konténert lezárják, és a baktériumok 30 nap alatt lebontják a testet.



A folyamat eredménye száraz, gazdag termőföld, olyasmi, mint amit a kertészetekben lehet venni és konyhakertekben lehet használni. "Minden, a csontok és a fogak is lebomlanak, mivel a rendszer tökéletes környezetet teremt a termofil (melegkedvelő) mikrobáknak és hasznos baktériumoknak ahhoz, hogy mindent nagyon gyorsan lebontsanak" – magyarázta Spade.

A Recompose által használt eljárás gyakorlatilag ugyanaz, amit évtizedek óta a farmokon elhullott állatoknál is alkalmaznak. A klinikai teszteket a washingtoni egyetemen végezték el, és az eredmények szerint az eljárás embereknél is biztonságos.