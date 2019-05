Oroszország

Az informátoraik eltitkolása miatt mondtak fel a Kommerszant újságíróinak

Az informátoraik eltitkolása miatt mondtak fel a Kommerszant újságíróinak

Forrásaik eltitkolása miatt mondott fel a Kommerszant című tekintélyes orosz gazdasági-politikai napilap tulajdonosa két újságírónak, holott az információ forrásának feltárása az orosz médiatörvény szerint csak bírósági adatigénylés esetén kötelező. 2019.05.22 01:30 ma.hu

Ez derült ki a Kommerszant azon munkatársainak közleményéből, akik az elbocsátott társaik iránti szolidaritásból hétfőn távoztak a laptól. Az olvasókhoz intézett üzenetüket kedden ismertette az orosz sajtó.



Ivan Szafronov különtudósító és Makszim Ivanov rovatvezető-helyettes munkaviszonyát azért szüntette meg Vlagyimir Zselonkin főszerkesztő, mert elutasították, hogy felfedjék az április 17-én megjelent cikkükben szereplő informátoruk kilétét. A cikkben meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt állították, hogy Valenytina Matvijenko, az orosz parlament felsőházának elnöke lemondásra készül, utódja pedig Szergej Nariskin, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója lehet. Zselonkin szerint a kifogásolt írás "nem felelt meg a kiadó által támasztott követelményeknek".



Az elbocsátásuk miatt hétfőn a politikai rovat mind a 11 tagja és Gleb Cserkaszov főszerkesztő-helyettes is távozott a laptól. A tiltakozók ugyan június 15-i hatállyal szándékoztak felmondani, de belépőiket már kedden letiltották. A nap folyamán a Kommerszant 203 munkatársa egy, a Facebookon közzétett közös állásfoglalásban az oroszországi szólásszabadság megsértésének minősítette a történteket.



A Kommerszant kiadójának tulajdonosa 2006 óta az Oroszországban és Nagy-Britanniában is a leggazdagabbak közé tartozó Aliser Uszmanov milliárdos, aki sajtójelentések szerint bizalmas kapcsolatokat ápol az orosz legfelső politikai vezetéssel.



A főszerkesztő a BBC orosz nyelvű kiadásának kijelentette, hogy döntésével kapcsolatban sem a kormány, sem a tulajdonos nem gyakorolt rá nyomást. Uszmanov szóvivője azt mondta, hogy a tulajdonos személyi kérdésekben nem dönt a lapnál, és nem avatkozik bele a szerkesztőség irányvonalába. A házelnök szóvivője pedig a Govorit Moszkva rádiónak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy Matvijenkónak nincs oka megszólalni az ügyben. Ivan Sztresinszkij, a Kommerszant igazgatótanácsának elnöke a The Bell című orosz ellenzéki kiadványnak nyilatkozva feltételezte, hogy a házelnök esetleges távozásáról szóló cikk külső megrendelésre születhetett. Az orosz elnök emberi jogi tanácsa és Oroszország Újságíró Szövetsége az üggyel kapcsolatban aggályainak adott hangot.



A lap 35 újságírója 2011 végén nyílt levélben "megfélemlítéssel" vádolta meg Uszmanovot két kiadói vezető elbocsátása miatt. A felmondás oka egy cikk volt, amely a jelek szerint sérelmes volt az abban az időben a miniszterelnöki tisztséget betöltő Vlagyimir Putyin számára.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden elismerte, hogy az orosz elnöki hivatal figyelemmel kíséri a tekintélyes újság szerkesztősége körül zajló eseményeket. A konfliktust vállalati belügynek nevezte, amelybe a Kreml nem kíván beavatkozni. Szafronovot az egyik legtehetségesebb és legprofibb újságírónak nevezte, akit Putyin környezete még a jelenlegi államfő kormányfői éveiből ismer.