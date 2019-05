Szakértő

Háborúzni fog az USA és Irán?

Amerikának és Iránnak nincs érdekében háborúzni - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatornán kedden.



Úgy fogalmazott, hogy a helyzet feszült a két ország között, miután a bagdadi amerikai nagykövetség épülete mellé rakéta csapódott vasárnap és erre válaszul az amerikai csapatok felsorakoztak Irán közelében.



Mint elmondta, a rakétáról jelenleg azt lehet tudni, hogy olyan bagdadi területről indították, amit síita milíciák irányítanak. A síita szabadcsapatok szoros szimbiózisban működnek az irániakkal, akik többek között fegyverekkel is támogatják a csapatokat - jegyezte meg a szakértő.



Hangsúlyozta: Irán kemény üzenet küldött Amerikának, de mindkét fél látja, hogy meddig mehet el. A szakértő szerint az iráni diplomácia illetékesei azt is felmérték, hogy az Egyesült Államok és Kína között komoly feszültség van, így Irán egy másodvonalbeli problémává csúszott le, ennek tudatában pedig megpróbálják legalább saját területeiken demonstrálni erejüket.



A szakértő emlékeztetett, az Egyesült Államok legfőbb célja, hogy megakadályozza Irán atombombához jutását, hiszen az felborítaná a terület nagyon kényes hadászati egyensúlyát, ezzel Izraelt is veszélybe sodorva.