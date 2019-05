Líbia

Fegyveresek leállították a Tripoliba vezető vízvezeték hálózat egyik szivattyúállomását

Az elmúlt évek során nem ez az első alkalom, hogy támadás éri a vezetékhálózatot. 2019.05.20 20:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fegyveresek leállították a Tripoliba vezető vízvezeték hálózat egyik szivattyúállomását Líbiában - közölte a hálózat fenntartásáért felelős vállalat hétfőn.



A közlemény szerint vasárnap a fegyveresek arra utasították a Tripolitól mintegy 400 km-re található állomás dolgozóit, hogy zárják el a vezetékeket.



Az elmúlt évek során nem ez az első alkalom, hogy támadás éri a vezetékhálózatot: legutóbb két napba telt, mire a fővárosban vízhiányt tapasztaltak.



A 2,5 milliós Tripoliért április eleje óta dúlnak harcok, így egy esetleges újabb vízhiány csak tovább nehezítené az ostrom alatt élő lakosság életét.



A Nagy Mesterséges Folyó elnevezésű vízvezeték hálózat, amely Líbia legnagyobb mérnöki teljesítményének számít, és még Moammer Kadhafi idején építették meg, az északi száraz területek - a többi közt Tripoli- felé szállítja a dél-líbiai ozáisok vizeit.



Az észak-afrikai arab ország keleti felét ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok április 4-én indította csapatait a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány ellenőrzése alatt álló Tripoli ellen. Az offenzíva a főváros déli részén akadt el, ahol a Fájez esz-Szarrádzs vezette kormányhoz hű milíciák felvették a harcot Haftar csapataival, az összecsapások pedig azóta is változó intenzitással folynak a környéken.



A környéken dúló harcok során már csaknem 510-en vesztették életüket, körülbelül 75 ezren kényszerültek elmenekülni otthonaikból, a milíciák pedig megtámadtak egy menekültközpontot is. Az összecsapások miatt több iskola bezárt, és nem ritkák az áramkimaradások sem.



A líbiai egységkormány a mostani vízvezeték elleni támadással egy Haftarhoz hű csoportot vádol, amely szerinte már 2017-ben is követett el hasonló szabotázsakciót.



A Haftar vezette "Líbiai Nemzeti Hadsereg" tagadta, hogy ők állnának a támadás mögött.



Líbia Moammer Kadhafi néhai vezető 2011-es megbuktatása és meggyilkolása után gyakorlatilag teljes káoszba süllyedt, és az ország területének jelentős részét egymással vetélkedő milíciák igyekeznek minél nagyobb arányban ellenőrzésük alá vonni.