A románok többsége szerint Magyarország ellenőrzése alá akarja vonni Erdélyt

A románok többsége úgy értékeli, hogy Magyarország elfogadhatatlan mértékben beavatkozik Románia belügyeibe, és azon ügyködik, hogy "így vagy úgy" ellenőrzése alá vonja Erdélyt - egyebek között ez derült ki az INSCOP közvélemény-kutató intézet egy friss felméréséből, amelynek külpolitikai és nemzetbiztonsági kérdésekről gyűjtött adatsorát hétfőn tették közzé.



Az első állítással a megkérdezettek 58,2, míg a másodikkal 62,6 százalékuk értett egyet. A közvélemény-kutatást a Román Akadémia két éve alakult, főleg Oroszországgal és Magyarországgal foglalkozó Információs Hadviselést és Stratégiai Kommunikációt Elemző Laboratóriuma (LARICS) rendelte meg.



Az április 12. és május 3. között végzett felmérés adatsora szerint a megkérdezettek 64,4 százaléka egyetértett azzal, hogy "Oroszország jelentette és jelenti a legfőbb fenyegetést Románia biztonsága számára", és 59,2 százalékuk támogatná, hogy Románia növelje védelmi kiadásait.



A felmérésből az is kiderült: a válaszadók Magyarországot tartják a legkevésbé "baráti" országnak Románia szomszédai közül. A megkérdezettek 78,5 százaléka tartja a Moldovai Köztársaságot, 59 százalékuk Bulgáriát, 50 százalékuk Szerbiát, 40 százalékuk Ukrajnát és 27,1 százalékuk Magyarországot baráti országnak. Románia valamennyi szomszédjáról "inkább baráti" összkép alakult ki Magyarország kivételével: a megkérdezettek 61,2 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Magyarország barátja lenne Romániának.



A válaszadók csaknem kétharmada szerint Oroszország - és több mint 60 százalékuk szerint Magyarország is - abban érdekelt, hogy Románia gyengébb állam legyen, míg a NATO-ról, a Moldovai Köztársaságról, az EU-ról és az Egyesült Államokról úgy gondolják, hogy inkább Románia erősödésében, mint gyengülésében érdekeltek.



A megkérdezettek több mint 80 százaléka szeretné, ha Románia a jelenlegi szinten tartaná, vagy még szorosabbra fűzné az Egyesült Államokhoz fűződő stratégiai partnerségi kapcsolatát.



A felmérés résztvevőinek több mint egy harmada a korrupciót tartja a legnagyobb fenyegetésnek, 19 százalékuk egy újabb gazdasági válságtól, 15 százalékuk pedig egy Románia térségét érintő háborútól, 14 százalékuk a politikusok által előidézett botrányoktól, 8,5 százalékuk pedig valamilyen természeti katasztrófától tart leginkább.



Az INSCOP több mint ezer választópolgárt vont be a felmérésbe. A hibahatár háromszázalékos.