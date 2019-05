Egyház

Elkészült Ferenc pápa csíksomlyói miseruhája

Vasárnap varrták az utolsó öltéseket a miseruhán, amely Sabau Trifu Cristina szatmárnémeti tervező munkája. 2019.05.20 15:35 ma.hu

Elkészült Ferenc pápa csíksomlyói miseruhája, amelyen egyebek mellett a helyi Mária kegyszobor látható - adta hírül hétfőn a Romkat.ro erdélyi katolikus hírportál.



Az erdélyi római katolikus egyház hivatalos hírportálja szerint vasárnap varrták az utolsó öltéseket a miseruhán, amely Sabau Trifu Cristina szatmárnémeti tervező munkája. Az egyházművész elmondta, hogy a ruha hátoldalán található a romániai pápalátogatás logója a Járjunk együtt...! magyar nyelvű mottóval, elöl pedig a csíksomlyói kegyszobor és a kegytemplom látható.



A jelképeket egységes látvány- és színvilágban kapcsolta össze a művész, aki a díszítést saját kezűleg készítette, selyem- és aranyszálat, színes kelméket ötvözve, így a fehér alapra meleg tónusú kompozíciót készített, amelyben a sárga, barna, bordó és piros árnyalatok dominálnak.



A művész elmondta: benne van a harmónia és melegség, a béke, amit a pápa hoz és sugároz a világnak, de a virágok mellett néhány tövismotívum is helyet kapott, ami az idők folyamán a Csíksomlyón ünneplő népnek a hitéért vállalt áldozatát és megpróbáltatását jelképezi.



Ferenc pápa miseruhája mellett a szatmári egyházművész tervezte a koncelebráló püspökök és papok miseruháit, illetve stóláit is a június 1-jei szentmisére.



Ferenc pápa május 31. és június 2. között látogat Romániába. Előbb Bukarestben tölt egy napot, majd június 1-jén a csíksomlyói hegynyeregben mutat be szentmisét, ezt követően Jászvásáron találkozik fiatalokkal és családokkal. Június 2-án a pápa Balázsfalván avat boldoggá egy szentmise keretében hét román vértanú görög-katolikus püspököt.



A vizitre a román hatóságok és a szervező római katolikus egyház hónapok óta készül. A Román Államvasutak (CFR) a múlt héten közölte, hogy a látogatás idején megnöveli a menetrendszerinti járatainak kapacitását, így növeli a vagonok számát, de pótjáratokat is indít azokon a szakaszokon, amelyek érintik a pápalátogatás főbb helyszíneit. A CFR arra kérte az utasokat, hogy idejében váltsák meg jegyeiket elővételben, hogy biztosak lehessenek abban, hogy el tudnak jutni a pápalátogatás általuk kiválasztott helyszínére.