Erőszak

Hátba rúgták Schwarzeneggert - nézze meg ezt a videót!

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, izomból hátba rúgták Schwarzeneggert Afrikában. A sztár azóta már üzent is rajongóinak.



Napvilágot látott viszont egy újabb felvétel, ami még jobb szögből készült, lehet látni hogy a támadó szinte lepattan Schwarzeneggerről a rúgás után.



Azt nem lehet tudni, hogy a leesésben a támadó megsérült-e. De az szinte biztos, hogy a testőrtől igen...



A videón jól látható, hogy Schwarci testőre is a videót nézi a telefonon, nem pedig vigyázz a célszemélyre.



Másik érdekesség hogy a videóban azt jól lehet hallani hogy mit kiabál a támadó. "Segítsetek, nekem szükségem van..." Hogy mire? Talán azt mondja Lamborghini-re. Hallgassa meg!