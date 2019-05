Brexit

Theresa May: a kormány 'új, merész javaslatot' terjeszt a parlament elé

Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány "új, merész" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.



A konzervatív párti kormányfő a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak írt cikkében olyan "javított intézkedéscsomagnak" nevezi a beterjesztendő törvényjavaslatot, amelyhez véleménye szerint támogatást lehet nyerni a parlamentben.



May nem ismertette közelebbről a tervezetet, csak annyit közölt, hogy a kabinet a jövő héten tekinti át részletesen a változtatásokat.



Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője a BBC televíziónak nyilatkozva vasárnap kijelentette: pártja nem látta még az új tervezetet, de ő nem hallott semmi olyasmit, ami arra vallana, hogy az alsóházban eddig háromszor elvetett Brexit-megállapodáshoz képest a kormány törvényjavaslata alapvető újdonságokat tartalmazna.



Corbyn hozzátette: a Munkáspárt "ez idő szerint" továbbra sem támogatja a Brexit-egyezményt.