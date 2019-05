Korrupciós botrány

Előrehozott választás lesz Ausztriában

Előrehozott választást jelentett be Sebastian Kurz osztrák kancellár szombat esti Facebook-élőjében. Kurz bejelentette, hogy felbontják a kormánykoalíciót, és a köztársasági elnökhöz fordul, hogy minél előbb írja ki a választásokat.



"Ami sok, az sok" - mondta a kancellár, miután bár megköszönte a közös munkát a koalíciós partnerrel, fel is sorolt néhány korábbi velük kapcsolatos botrányt, amit nehezen viselt, végül ezt a mostanit már elfogadhatatlannak nevezte. Kurz arról is beszélt, hogy bár Strache lemondott, ezt ő kevésnek látja, nem akar így kormányozni tovább, nem látja, hogy megváltozna koalíciós partnerük, a szabadságpárt. Az FPÖ pedig árt a kormány reformterveinek, és az ország tekintélyének is egyaránt.



A bejelentést után egy órával Alexander Van der Bellen osztrák államfő is megszólalt, aki azt mondta, előrehozott választást kell tartani Ausztriában, mert ez az egyetlen módja annak, hogy helyreállítsák az emberek közintézményekbe vetett bizalmát. Megvitatta a kérdést Sebastian Kurz néppárti kancellárral, és vasárnap fogják megbeszélni a következő lépéseket.



Médiabefolyás megszerzésében bízott Heinz-Christian Strache osztrák alkancellár, az FPÖ párt első embere, amikor óvatlanul súlyos korrupciós viszonyokról mesélt és állami segítséget ígért magukat orosz oligarcháknak kiadó csalóknak. A 2017-es rejtett kamerás felvételről ugyan egyelőre még nem lehet tudni, hogy ki és miért készítette, vélhetően eleve csőbe akarták húzni a politikust. Sikerült, Strache már le is mondott.