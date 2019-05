Vatikán

A szabadságról beszélt Ferenc pápa a külföldi tudósítókkal találkozva

Az alázatot, az igazság keresését és a szabadságot nevezte az újságírók fő erényének Ferenc pápa szombaton a külföldi tudósítók olaszországi szövetségének mintegy 400 tagját fogadva a Vatikánban.

Olasz nyelvű beszédében Ferenc pápa kijelentette, az igazság keresésének kell vezetni az újságírók munkáját annak érdekében, hogy a kommunikáció valós feladatát szolgálják: az építkezést segítsék a pusztítás helyett, az emberek találkozását az egymással való szembehelyezkedés helyett, (..) a béke útját a gyűlölet elültetése helyett.



Az újságírók azoknak adjanak szót, akiknek nincsen hangja, ne azok elé tartsanak megafont, akik a leghangosabban kiabálnak - mondta az egyházfő.



Hasonlóképpen alázatot szorgalmazott az újságíróktól a világ eseményei és saját szakmájuk felé is. Magyarázatként kifejtette, hogy az újságírónak nem szabad hagynia, hogy a sietség uralja a munkáját ahelyett, hogy időt hagyna magának a történések megértéséhez.



"Az alázatos újságíró szabad újságíró. Szabad a befolyásolástól, előítélettől, és ezért bátor is. A szabadság pedig bátorságot követel!" - jelentette ki Ferenc pápa. Megjegyezte, a fake news korában az alázat cserélheti le a "félretájékoztatás megromlott ételét" az "igazság jó kenyerével".



Hozzátette: olyan újságírókra van szükség, akik az áldozatok, az üldözöttek, a kirekesztett, diszkriminált emberek oldalán állnak. "Szükség van rátok és a munkátokra, hogy segítsetek nem elfelejteni a szenvedés oly sok megnyilatkozását, amely gyakran nincsen reflektorfényben, vagy a kezdeti figyelem után a közömbösség homályába vész" - mondta az egyházfő. Az elfelejtett hírek példájaként említette meg az elüldözött mianmari rohingja és az iraki jazidi kisebbség sorsát.



Kijelentette, hogy az egyház becsüli az újságírókat, "akkor is, amikor az egyházon belül tapintotok rá a bajra". Ezzel a pápa az egyház tagjai által elkövetett szexuális visszaélésekről közölt hírekre is utalt.



Az Olaszországból tudósító külföldi újságírók római székhelyű szövetsége 1912-ben alakult, jelenleg valamivel több mint 400 tagja van.



Patricia Thomas, a szövetség elnöke a székház tiszteletbeli belépőkártyáját ajándékozta Ferenc pápának.