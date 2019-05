Ausztria

Korrupciós botrány: lemondott az osztrák alkancellár

Sebastian Kurz osztrák kancellárral folytatott egyeztetés után lemondott szombaton alkancellári és pártelnöki tisztségéről Heinz-Christian Strache, a kormánykoalícióban részt vevő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke, aki előző nap súlyos korrupciós botrányba keveredett.



Az Osztrák Néppártot (OVP) vezető kancellár Strache szerint elfogadta lemondását.



A 49 éves politikus sajtóértekezletén közölte, hogy maga helyett Norbert Hofer közlekedési, innovációs és technológiai minisztert javasolta az alkancellári posztra.



Lemondását Strache a kormány munkája és a családja iránt érzett felelőséggel indokolta. Egyben bocsánatot kert azoktól, akiknek csalódást okozott, vagy akiket megsértett a nyilvánosságra került videóval. Azt mondta: személye nem lehet az akadálya annak, hogy a kormány folytassa a megkezdett munkát és megvalósíthassa terveit.



A Strache körüli botrány péntek este robbant ki, miután a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung című német lapok közzétettek egy videofelvételt, amelynek tanúsága szerint a szabadságpárti politikus két éve a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló nőnek. A találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is.



A történtekkel kapcsolatban Heinz-Christian Strache sajtónak úgy fogalmazott: "Butaság, felelőtlenség és hiba volt", az általa tett kijelentések pedig katasztrofálisak és kifejezetten kínosak; értékelése szerint úgy viselkedett, mint egy tinédzser.



A politikus ugyanakkor egy olyan titkosszolgálati akció áldozataként tüntette fel magát, amelyet szándékosan az európai parlamenti választásokra időzítettek, hogy "felrobbantsák" az osztrák kormánykoalíciót.



A nyilvánosságra került videofelvételről pedig azt mondta, hogy abban a károkozás szándékával tudatosan kiválasztott részeket manipulatív módon vágtak össze. Egyúttal kijelentette, hogy nem követett el semmilyen jogsértést, és minden jogi lépést megtesz az ügy tisztázása érdekében.



A történtekre úgy emlékezett: 2017 nyarán Ibizán találkozott a magát lett állampolgárnak valló nővel, aki Ausztriában szeretett volna letelepedni. Hangsúlyozta, hogy azt követően soha többet nem látta a nőt, és pártja, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) más tagjai sem álltak kapcsolatban vele. Kiemelte azt is, hogy a párt végül nem kapott adományokat a nőtől.



Strache bejelentését követően lemondott tisztségéről az FPÖ parlamenti frakcióvezetője, Johann Gudenus is, akinek közreműködésével jött létre az ibizai találkozó, és aki a tolmács szerepét töltötte be. A 42 éves politikus mély sajnálkozásának adott hangot a két évvel ezelőtt történtekért, és amiatt, hogy magatartásával csalódást okozott azoknak a választóknak, tisztségviselőknek és munkatársaknak, akik bíztak benne.