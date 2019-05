Állati

Hatalmas bálna emelkedett ki a vízből a gyanútlan horgász hajója mellett

hirdetés

Egészen meghökkentő közelségbe került egy horgász egy hosszúszárnyú bálnával a kaliforniai Monterey-öbölben. Az öbölben igen népszerűek a bálnalesek, sokan ülnek kirándulóhajóra az óriásokkal való találkozás reményében.



A vándorló bálnák gyakran elkápráztatják a turistákat, ám a gyanútlan horgász erre biztosan nem számított. Egy kifejlett hosszúszárnyú bálna ugyanis pont a kis hajó mellett emelkedett ki a tengerből, ezzel minden bizonnyal felejthetetlen élményt okozva a fedélzeten tartózkodó férfinak. Egy közelben lévő kirándulóhajó utasa meg is örökítette az esetet.



A hosszúszárnyú bálna akár 18 méteresre is megnőhet. Gyakran tanyázik a partok közelében és sokszor egészen lenyűgöző ugrásokat hajt végre. Különleges alakú teste van, feltűnően hosszú mellúszókkal; innen ered a magyar neve is. A hímek hangja bonyolult "énekekből” áll, melyek 6–35 percig tartanak.