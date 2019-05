Gyilkosság

Megdöbbentő részletek a passaui nyílvesszős gyilkosságokról

Bérgyilkosságként vagy öngyilkosságként kezeli majd a történteket a rendőrség - értesült a dpa német hírügynökség. A bizarr gyilkosságsorozat áldozatairól közben kiderült, hogy valamennyien rajongtak a középkori harcokért. 2019.05.16 06:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint arról az ma.hu is beszámolt, napok óta egy rejtélyes gyilkosságsorozat tartja lázban a németeket, összesen öt holttestet találtak, hármat az Ilz folyó partján, egy passaui panzinóban. Velük számszeríj ütötte seb végzett. Két nő holttestére pedig az Alsó-Szászország tartományi Wittingenben, egy lakásban bukkantak. A passaui és a wittingeni gyilkosságok között sajtóhírek szerint az a kapcsolat, hogy a wittingeni lakást a passauban meggyilkolt egyik nő bérelte.



A New York Post cikke szerint Passauban egy 53 éves férfit és egy 33 éves nőt a szívén érte a halálos nyíllövés. Kézen fogva feküdtek a hotel egyik szobájában, ugyanott, ahol egy 30 éves nő holtteste a földön hevert a hétvégi boncolás szerint az ő halálát egy nyaklövés okozta, amit szintén számszeríjból adtak le. Azt még vizsgálják, hogy volt-e kábítószer vagy alkohol a szervezetükben - tudósított az Inforádió.



A dpa hírügynökség szerint a fiatalabb nő előbb lelőtte két társát, majd magával is végzett - legalábbis egyelőre erre következtet a rendőrség, amely így vélhetően bérgyilkosságként, vagy öngyilkosságként kezeli majd az ügyet.



Azt nem tudni, hogy a wittingeni lakásban holtan talált két nő mibe halt bele, külsérelmi nyomokat nem találtak. Egyikük feltehetően a passaui panzióban holtan talált 30 éves nő partnere volt. A BBC közben úgy értesült, hogy a passaui áldozatok mindhárman kedvelték a középkori lovagi játékokat, és tagjai voltak egy belgiumi, lovagi tornákat szervező klubnak.