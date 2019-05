Túladagolás

Alig élt a kislány, mire rátaláltak - 9 napot töltött halott szüleivel bezárva

hirdetés

Felbolydult fél Ukrajna azon a családi tragédián, amely során egy 2 éves pici lány közel másfél hetet töltött ellátás nélkül szülei holtteste mellett.



Bár a szomszédok sokat panaszkodtak a rendőröknek, hogy folyamatos macskanyávogást hallanak az egyik lakásból, de mivel említést se tettek róla, hogy kisgyerek is van a családban, ezért nem mentek a helyszínre. Végül a mentők törték be az ajtót, miután már elviselhetetlen bűz is terjengett a lépcsőházban.



Ekkor találták meg a két élettelen testet, a 32 éves Mihail Devyatkint és a 30 éves házastársát, Victoria-t, fecskendőkkel körülvéve. Állítólag drogfüggők voltak, mindenki tudta ezt. Mindenesetre a rendőrség vizsgálja a halál okát.



A legrosszabb látvány azonban a másik szobában fogadta a mentőcsapatot. Félholtan találtak egy 2 éves kislányra, akit azonnal kórházba szállítottak. Az egyik szomszéd szerint ha várnak még pár órát, már őt sem lehetett volna megmenteni.