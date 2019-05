Olaszország

Salvini engedélyezte egy életveszélyben lévő migránscsoport partra szállását

Matteo Salvini olasz belügyminiszter engedélyezte, hogy partra szálljon vasárnap az a 63 iraki kurd migráns, akiket az olasz haditengerészet hajója mentett ki a viharból olasz vizeken. 2019.05.12 19:22 ma.hu

Matteo Salvini kijelentette, "célom a migránsok elindulásának megállítása, de senkinek nem akarom a halálát". Hangsúlyozta, a haditengerészettől értesült, hogy a migránscsoport életveszélyes helyzetbe került, így engedélyezte partra szállásukat.



Az olasz belügyminiszter, a Liga kormánypárt vezetője hangsúlyozta, hogy az utóbbi egy év alatt 92 százalékkal csökkent az olaszországi partokra érkezők száma, és ezzel "életeket és pénzt is mentettünk".



Azoknak válaszolva, akik szerint Matteo Salvini az olaszországi kikötők lezárásával a migránsok "gyilkosa", a belügyminiszter kijelentette, hogy szerinte azoknak a "kezéhez tapad vér, akik korábban hagyták, hogy a migránsok elinduljanak és meghaljanak" a tengeren. Megjegyezte, az olasz baloldal azért támogatta a migrációt, mivel "rabszolgákra volt szüksége, és új választókra". Matteo Salvini hozzátette, amíg ő az olasz belügyminiszter, a kikötők zárva maradnak.



A 63 iraki kurd Törökországból kelt útra egy vitorláshajóval, a csoportban 10 nő és 19 gyerek is van. Vasárnap hajnalban olasz vizeken viharba keveredtek, az olasz haditengerészet egyik hajója sietett segítségükre, átvette őket fedélzetére, majd a dél-olaszországi Crotone kikötőjébe szállította az embereket. Jelenleg a közeli Isola Capo Rizzuto regisztrációs központjában folyik az azonosításuk.



Az olasz haditengerészet egy másik hajója korábban 36 személyt mentett meg líbiai vizeken, és szombaton egy szicíliai kikötőben tette partra őket. Ezt Matteo Salvini nem engedélyezte, arra hivatkozva, hogy a mentési művelet líbiai vizeken történt, a védelmi miniszter Elisabetta Trenta, a másik olasz kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa azonban megnyitotta az olasz kikötőt a hadihajón szállított csoport előtt.



Matteo Salvini pénteken jelentette be, hogy újabb 12 intézkedéssel kívánja szigorítani a nevével fémjelzett, tavaly decemberben bevezetett migrációs-nemzetbiztonsági csomagot. A javaslatok közt szerepel az Olaszországba migránsokat szállító civil hajók megbírságolása, a szállított személyek száma szerint fejenként 5 ezer euróig terjedő összeggel, valamint a hajózási engedély bevonása. Matteo Salvini nemzetbiztonsági okokból a belügyminiszter hatáskörébe vonná át az olasz felségvizek ellenőrzését is. Felvetette az illegális bevándorlás elősegítésével gyanúsított civil szervezetek előzetes hatósági megfigyelését is.



A belügyminiszter javaslatait az olasz kormány az európai parlamenti választások után vitatja meg. Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője "elégtelennek" nevezte Salvini javaslatait, hangsúlyozva, hogy a belügyminiszter a migráció leállítása közben megfeledkezett az Olaszországban tartózkodó illegális bevándorlók eltávolításáról.