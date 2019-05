Spanyolország

Egy nappal a nyitás után bezárták az életveszélyes spanyol csúszdát

Igencsak meredek csúszdát építettek az utcák közé a spanyolországi Costa del Solban. A hegyoldalba épített csúszda több utcát is átível, így arra gondoltak, a szórakozás mellett a lefelé közlekedést is megkönnyíti.



A gyakorlatban ez nem jött össze: már az első napon több sérülés történt. A közösségi médiába felkerült videók szerint sem volt valami biztonságos az építmény.



A Guardian cikke szerint a 38 méter hosszú, rozsdamentes acélból készült csúszda kifejezetten meredek, 32-34 fokos dőlésszögű, és a sebesség is ennek megfelelő.



"Az esteponai csúszda egy rakás sz.r. Tele voltam sérülésekkel, miután lementem rajta. Két métert repültem, mire a rendőrök csak röhögtek" - posztolta egy felháborodott nő a Twitterre, egy képpel együtt a sérült könyökéről.



A hatóságok eleinte azt közölték, be kell tartani a használati szabályokat (ülni kell, nem feküdni) és úgy a csúszda teljesen biztonságos. A csúszdát több ezren próbálták ki a csütörtöki átadás után és a nagy többségnek nem lett semmi baja. Péntekre aztán visszakoztak: a csúszdát lezárták, az építtetőt pedig alaposabb biztonsági vizsgálatra kötelezték.