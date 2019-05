Franciaország

Szakértő: egyre szélesebb tömegeket érint a francia társadalom válsága

A sárgamellényesek akciói arra utalnak, hogy a francia társadalom válsága egyre szélesebb tömegeket érint, az "emelkedés" lehetősége már nem csupán a bevándorlók előtt zárult be - mondta Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.



Véleménye szerint a válság egyik oka a franciákat végletekig megterhelő bevándorlás, ami az országot a lehetőségei határára vitte. A menekültellátó-rendszer túltelített, nincs elég férőhely, az ügyintézési határidőt az egymás után életbe lépő rendelkezések hiába próbálják csökkenteni - tette hozzá.



A franciák viszonyát a bevándorláshoz ennek ellenére felemásnak nevezte a szakértő, hiszen - mint mondta - bár egyre többen fölvetik az integráció és a kiutasítások kérdését, de közben az emberi jogok hazájaként tekintenek magukra.



Soós Eszter Petronella hangsúlyozta, hogy Franciaország számára a bevándorlás nem csupán elméleti kérdés, hiszen a lakosság jelentős része külföldről származik, és rendelkezik választójoggal is.



A szakértő az EP-választásra utalva megjegyezte, hogy a kampány Macron személye körül forog mindkét oldalon, és ezt a szerepet a francia elnök is elfogadta. Fő ellenfelével, Marine Le Pennel ugyanakkor bizonyos mértékig közösek az érdekeik, hiszen a programjukat mindketten a globalizáció kérdései köré építették - fűzte hozzá.