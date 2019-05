Belefeledkezett az ünneplésbe, hasra esett az orosz elnök - videó

Vlagyimir Putyin orosz elnök is pályára lépett egy hokis gálameccsen Szocsiban. Putyin volt a meccs sztárja, nyolc góllal, a legeredményesebb játékosként zárt a csapata által 14-7-re megnyert meccsen.



Aztán a tiszteletkörös ünneplés közben történt egy kis baleset: az orosz elnök nem vette észre a jégre göngyölített vörös szőnyeget, és elhasalt. Nem zavartatta magát, gyorsan felpattant és ment tovább.

😲Splat! Watch Putin fall flat on his face taking a victory lap after scoring a "record" 8 goals in exhibition hockey game in Russia pic.twitter.com/9Znq62rc8b