Franciaország

A francia képviselőház elfogadta a Notre-Dame helyreállításáról szóló törvényt

2019.05.11 08:14 ma.hu

A francia parlament alsóháza elfogadta szombatra virradóra az egy hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt.



A képviselőház 13 órás vita után fogadta el a jogszabályt, amelyről május 27-én szavaznia kell még a szenátusnak is.



A törvény a többi között adókedvezményt irányoz elő azok számára, akik pénzügyi segítséget nyújtanak a székesegyház felújításához, megkönnyíti a helyreállítási munkálatokhoz szükséges döntések meghozatalát, egyszerűbbé teszi közbeszerzés eljárások lebonyolítását. Különbizottság alakul a költségek felügyeletére.



A több mint 850 éves gótikus székesegyházban április 15-én a kora esti órákban csaptak fel a lángok, és csak másnap reggel sikerült teljesen eloltani a tüzet. A katedrális tetőszerkezete gyakorlatilag teljesen leégett, leomlott a kúp alakú huszártorony. Az előzetes vizsgálatok szerint a tűz az épület felső részében folyó felújítási munkálatok közben keletkezett.



A Párizs szívében, a Cité-szigeten található épület a legjelentősebb európai turistalátványosság, évente 13 millióan keresik fel.



A francia kulturális minisztérium által a magánemberek és vállalatok adományának fogadására kijelölt négy hivatalos szervezet több mint 400 millió eurót (127,7 milliárd forint) gyűjtött össze a Notre-Dame helyreállításához. Az adományok és felajánlások teljes összege ennél jóval magasabb, ha beszámítják a francia állam különböző mecénásainak adományait is. Becslések szerint a teljes összeg elérheti az egymilliárd eurót (319,2 milliárd forint) is. Ekkora összeget korábban sohasem sikerült összegyűjteni adománygyűjtéssel Franciaországban.