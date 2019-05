Migráció

Salvini nem engedi, hogy Olaszországban kössön ki egy migránsokat mentő olasz hadihajó

Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, hogy nem nyitja meg az olaszországi kikötőket az olasz haditengerészet hajója előtt, amely líbiai vizeken negyven migránst vett fedélzetére egy mentési műveletben csütörtökön.



Matteo Salvini kijelentette, hogy egyetlen egy olasz kikötőben sem engedélyezi az olasz hadihajó kikötését.



Megjegyezte, hogy az olasz haditengerészet hajójának nem kellett volna líbiai felségvizeken beavatkoznia, mivel itt a líbiai parti őrség végzi a mentési műveleteket. Annak ellenére, hogy a Ramadán időszaka van, a líbiai hatóságok szerdán is több mint 200 ember segítségére siettek - hangoztatta az olasz belügyminiszter, a Liga kormánypárt politikusa.



Az olasz védelmi tárca szűkszavú közleményben támogatásáról biztosította az olasz haditengerészetet. A védelmi miniszter Elisabetta Trenta a másik olasz kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa: az M5S az utóbbi hetekben egyre erősebben bírálja Matteo Salvini migrációs politikáját, amely az olaszországi kikötők lezárásával állította meg az Olaszországba érkező migrációt.



Matteo Salvini azt mondta, a római kormány tagjainak egy irányba kell tartani, "nem lehet, hogy a belügyminiszter lezárja a kikötőket, egy másik (miniszter) pedig összeszedi a migránsokat" - fejtette ki.



Az olasz hadihajó egyelőre továbbra is líbiai vizeken tartózkodik. A védelmi tárca nem közölt információkat a megmentett személyek sorsának alakulásáról.



Elemzők szerint az M5S, a Ligával vívott európai választási versenyben, önálló és a Matteo Salvini eddigi intézkedéseivel ellentétes migrációs politika felmutatására törekszik. Ugyanakkor az M5S nem helyezkedik nyíltan szembe a Ligával, mivel a két párt közös kormányprogramjában a migráció leállítása szerepelt. A felmérések is azt mutatják, hogy az olaszok mintegy 70 százaléka a migráció leállítását támogatja.