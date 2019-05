Állati

Élő adásban akart élő polipot enni - a polip visszanyalt - videó

hirdetés

Rettenetesen pórul járt egy dél-kínai lány, aki élő adásban szándékozott megenni egy élő polipot. Már az alaphelyzet is elég szörnyen hangzik, de ami ebből kisült, azt biztos, hogy soha nem fogja elfelejteni a fiatal influencer-jelölt.



A polip ugyanis teljesen rátapadt a lány arcára, aki ettől halálra rémült, sikítozni, majd sírni kezdett, valószínűleg részben a fájdalomtól is.



Látni rajta, hogy gyakorlatilag sokkot kapott, és csak nagyon nehezen sikerült letépnie magáról az állatot. Ráadásul meg is sebesült.



Néhány perc világhírnevet ugyan szerzett magának ezzel az akcióval, szóval a célját elérte. Kérdés, mivel folytatja a sort a polipevés-próba után. A videót a Szeretlek Magyarország szúrta ki.