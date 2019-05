Olaszország

Nápoly lakosai felvonulással sürgették a camorra utcai háborúinak leállítását

A klánok közti leszámolás legutolsó súlyos sérültje egy 4 éves kislány volt. 2019.05.06 03:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A dél-olaszországi Nápoly lakosai felvonulással sürgették vasárnap a hatóságokat, hogy állítsa le a camorra helyi bűnszervezetnek a város utcáin zajló háborúját. A klánok közti leszámolás legutolsó súlyos sérültje egy 4 éves kislány volt.



Több százan vonultak fel a "Fegyverezzük le Nápolyt!" jelszóval meghirdetett civil megmozduláson. A demonstráción felszólalt Antonio Piccirillo, egy ismert klánvezér fia, aki elhatárolódott apjától, és arra kérte a camorra-tagok gyerekeit, tagadják meg bűnöző szüleiket.



A tüntetést azon a téren tartották, ahol pénteken a camorra klánjainak tagjai lőttek egymásra. A résztvevők Noeminak, annak a négyéves kislánynak a nevét skandálták, aki továbbra is az életben maradásért küzd, miután az utcai lövöldözésben egy kóbor golyó átlőtte a tüdejét. A kislány nagymamáját is eltalálták.



A gyilkosok célpontja egy 32 éves, büntetett előéletű férfi volt, a Reale-klán tagja, aki szintén sérülést szenvedett.



Nápolyban a biztonsági helyzet a középkort idézi - jelentette ki Federicio Cafiero De Roha olasz országos maffia-ellenes államügyész. Hozzátette, hogy az olasz politika nem tartja elsőrendűnek a szervezett bűnözés elleni fellépést. Az Il Mattino nápolyi napilap "vadnyugati" leszámolásról írt a camorrához tartozó klánok között, amelyek a város kerületeinek ellenőrzéséért szálltak ismét harcba egymással. A kiváltó ok Ciro Mariano "visszatérése" volt: a camorra régi generációjához tartozó, a Nápolyban az úgynevezett Spanyol-negyedet vezető klán vezére harminc év börtön után szabadlábra került. Ez a fiatalabb camorra-vezérek heves reakcióját váltotta ki. E feszültséget kihasználva az egyik camorra-család, a Mazzarella-klán az ellenfelek kivégzésével igyekszik újabb területeket szerezni.



Januárban a Nápoly egyik jelképének tartott Sorbillo pizzeria ajtajában robbant papírbomba. Április elején a San Giovanni a Teoduccio kerületben egy iskola bejáratánál lőttek le egy 57 éves férfit, aki éppen unokáját kísérte be az épületbe. Ezután hét személyt vettek őrizetbe.



Az olasz maffia-ellenes nyomozóigazgatóság (DIA) adatai szerint a majdnem egymilliós dél-olaszországi városban jelenleg 97 klán működik. A camorra fő bevételi forrása a kábítószer-kereskedelemből származik, de jelentős összeget képvisel a cigaretta-csempészés, a prostitúció, az uzsora, a védelmi pénzek beszedése, valamint a bűnszervezett által irányított sportfogadási hálózat is. A camorra tevékenysége kiterjed a termékhamisításra, kézben tartja a dél-olaszországi zöldség-gyümölcspiacot és a hulladékfeldolgozást, az építőipart is.



Matteo Salvini olasz belügyminiszter közösségi oldalán reagált hangsúlyozva, hogy az utóbbi egy év alatt Olaszországban 15 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma. Antonio De Iesu nápolyi rendőrparancsnok szerint több rendőr kell a város utcáira. Úgy vélte, Nápolyban "robbanás előtti" a helyzet, a camorra klánjai közötti szövetségek folyamatosan változnak.