Megható gesztussal búcsúztak a gyerekek a nénitől, aki minden nap integetett nekik

Tinney Davidson még 2007-ben költözött a férjével a kanadai Comox településre, és kialakult egy kedves szokásuk: minden reggel csupán kedvességből integettek a házuk előtt elhaladó iskolásoknak.



Az asszony a férje halála után sem szakította meg a hagyományt. "Csak szerettem nézni az elhaladó gyerekeket, akik visszanéztek rám, én pedig erre elkezdtem integetni - mesélte a CNN-nek."



Az iskolások, akiknek immáron 12 éve integet, nem is ismerik a hölgyet, ám most szívmelengető gesztust tettek. Megtudták, hogy a néni idősek otthonába költözik, ezért nagyjából négyszázan összegyűltek, hogy elbúcsúzzanak tőle.

For over a decade, Tinney Davidson waved out the window of her Comox home to students on their way to school. Now she's moving away, so the students gave her a proper send-off.



More: https://t.co/IW3lapPadw pic.twitter.com/tAFMj1VseW