Videón az indiai hadsereg által talált jeti lábnyomok

A bejegyzés szerint "a mitikus teremtmény rejtélyes lábnyomait", amelyek 81 centiméterszer 38 centiméteresek, a himalájai Makalu alaptábor közelében fotózták le április 9-én. 2019.04.30 18:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kétkedve és gúnyolódva fogadta az internet közönsége azokat a fotókat, amelyeket az indiai hadsereg tett közzé hétfőn az egyik hivatalos Twitter-oldalán, azt állítva, hogy a titokzatos himalájai lény, a jeti lábnyomait sikerült lencsevégre kapniuk.



A csaknem hatmillió követővel rendelkező indiai hadsereg hétfői bejegyzése szerint "a mitikus teremtmény rejtélyes lábnyomait", amelyek 81 centiméterszer 38 centiméteresek, a himalájai Makalu alaptábor közelében fotózták le április 9-én.



A Times of India című napilap értesülései szerint a hadsereg azért csak most hozta nyilvánosságra a felvételt, mert előbb meg akart bizonyosodni róla, hogy a hóban talált nyomok összeegyeztethetőek a jetivel kapcsolatos korábbi elméletekkel.



A himalájai óriási majomemberként is ismert jeti egy legendás teremtmény, amelyről úgy tartják, hogy a Himalája magasabban fekvő területein él. India, Nepál és Bhután egyes részein gyakran hallani történeteket olyan emberekről, akik állítólag látták a lényt vagy annak lábnyomait.



Mindezek ellenére a Twitter-felhasználók egy részét megdöbbentette, hogy az indiai hadsereg ilyen merész kijelentésbe bocsátkozott egy "mitikus teremtménnyel" kapcsolatban.



"Igazán elkeserítő azt látni, hogy a hadsereg egy ilyen idétlen mítoszt próbál valóságként eladni. Többet vártam tőletek srácok" - írta az egyik internetező.



A felhasználók reakcióira válaszolva a hadsereg elmondta, hogy a "bizonyítékot" lefotózták és átadták a "téma szakértőinek" - írta a BBC.



Az elmúlt években többen is próbálták megoldani a jeti rejtélyét. 2011-ben DNS-vizsgálattal bizonyították, hogy az a "jeti ujj", amelyet fél évszázaddal korábban vittek Nepálból Londonba, valójában egy emberi csontdarab.



Az Oxfordi Egyetem kutatóinak 2013-ban ugyancsak DNS-vizsgálattal sikerült megállapítaniuk néhány szőrszálmintáról, hogy azok nem a jetitől, hanem egy ősi jegesmedvétől származnak. A kutatásban részt vevő Bryan Sykes professzor szerint a legvalószínűbb magyarázat a jeti legendájára az, hogy egy olyan állat lehet, amely a jegesmedve és a barnamedve hibridje.