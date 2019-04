Bűnügy

Ítélet született a hongkongi diák ügyében, aki miatt a kiadatási törvény módosítását sürgetik

hirdetés

Ítéletet hirdetett a bíróság hétfőn annak a hongkongi diáknak az ügyében, aki miatt a kiadatási törvény módosítását kezdeményezték, az ítélet értelmében pedig a módosítást jövő augusztusig életbe kellene léptetni ahhoz, hogy a Tajvanon gyilkossággal gyanúsított Chan Tong-kait kiadhassák a tajvani hatóságoknak, mielőtt kiszabadul - írja a South China Morning Post hongkongi lap.



A húszéves Chant, aki tavaly februárban Tajvanon megölte a barátnőjét, miután megtudta, hogy a fiatal nő egy másik férfitól terhes, 29 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték pénzmosás miatt Hongkongban, ahová a gyilkosság után visszautazott. A férfi ellen a hongkongi bíróságon csak a barátnője vagyontárgyainak és bankszámláin lévő pénzének eltulajdonítása miatt tudtak vádat emelni, ezeket pedig beismerte. A tajvani hatóságok pedig hiába kérték a férfi kiadatását, mivel jelenleg nincs érvényben kiadatásról szóló egyezmény Tajvan és Hongkong között. Chan már 13 hónapot töltött őrizetben elfogatása óta, így már jövő augusztusban szabadul.



Miután az ügy rávilágított a kiadatási törvény hiányosságaira, a hongkongi törvényhozásban új törvénytervezet nyújtottak be, mely alapján - a Kínán belül különleges közigazgatási övezetnek számító - Hongkong egyebek mellet Kínának, Tajvannak és - a Kínán belül szintén különleges közigazgatási övezetként élő - Makaónak is kiadhat majd szökevényeket. Hongkongnak az említett területekkel eddig nem volt kiadatási egyezménye.



Ettől a változástól azonban sokan azért tartanak, mert úgy vélik, Peking könnyen a politikai aktivisták ellehetetlenítésének eszközeként használná a kiadatási lehetőséget. Jogvédők szerint a Kínának kiadott szökevények kényszervallatás, illetve önkényes fogva tartás áldozatává válhatnának.



A módosítás ellen tiltakozók vasárnap utcára vonultak, és a törvénytervezet azonnali elvetését követelték. Becslések szerint csaknem 130 ezren vettek részt a demonstráción, mely annak is köszönhető, hogy a közhangulatot a múlt héten már felborzolta a 2014-es Occupy Central nevű demokráciapárti mozgalom vezetőire kiszabott börtönbüntetések híre is.