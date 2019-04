Kapcsolat

Putyin felvetette az orosz-ukrán közös állampolgárság lehetőségét

Az orosz elnök ismételten hangot adott álláspontjának, amely szerint az orosz és az ukrán, a kulturális és a nyelvi sajátosságok ellenére egy nép. 2019.04.29 16:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Felvetetett az orosz-ukrán közös állampolgárság lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak nyilatkozva hétfőn Moszkvában.



"Tényleg? Valóban ezt mondta? Nagyon jó . Ez arra utal, hogy valószínűleg meg fogunk állapodni " - jelentette ki Putyin arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán elnök hétvégi Facebook-bejegyzésében kilátásba helyezte: ukrán útlevelet ad oroszoknak.



"Ha ők állampolgárságot adnak az oroszoknak Ukrajnában, mi pedig az ukránoknak Oroszországban, akkor elég gyorsan közös nevezőre és a kívánt eredményre jutunk. Közös állampolgárságunk lesz" - fogalmazott az orosz elnök.



Ismételten hangot adott álláspontjának, amely szerint az orosz és az ukrán, a kulturális és a nyelvi sajátosságok ellenére egy nép.



"Sok bennünk a közös. Ha egységes lesz az állampolgárságunk, attól csak nyernek az oroszok és az ukránok" - mondta. Azt tanácsolta Zelenszkijnek, hogy Miheil Szaakasvili volt grúz elnök és odesszai kormányzó ukrán állampolgárságának helyreállatásával kezdje az emberi jogok védelmezését.



"Ami a szabadságjogokat illeti, ebben az értelemben nem is Oroszországgal vagy az oroszokkal kell kezdenie , hanem, tegyük fel, a grúzokkal vagy a volt grúzokkal. Például igazságos lenne visszaadni az ukrán útlevelet egy olyan embernek, aki korábban grúz volt és most ukránnak tartja magát. Szaakasvili Miheil Nyikolajevicsre gondolok" - mondta az orosz vezető.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette: Moszkva mindent "gondosan rögzít és figyelembe vesz" Zelenszkijnek az ukránok számára kilátásába helyezett orosz útlevélosztásra és a kelet-ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó álláspontjával kapcsolatban. Peszkov szerint Putyin a szombati pekingi sajtótájékoztatóján világosan kifejtette álláspontját az orosz-ukrán párbeszéd alapjairól.



A szóvivő szerint nem vezet majd zűrzavarhoz, ha a Kijev ellenőrzése alól kikerült délkelet-ukrajnai területek lakói orosz állampolgársághoz jutnak, anélkül, hogy feladnák az ukránt. Felhívta a figyelmet, hogy vannak olyan ukrán állampolgárok, akik lengyel vagy magyar útlevéllel is rendelkeznek.



"Most választottak új elnököt maguknak és az sem vezetett zűrzavarhoz" - mondta a szóvivő.



Arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy az Oroszországnak fognak-e adót fizetni a Donyec-medencében élő orosz állampolgárok. Rámutatott, hogy a részletek kidolgozásával a szakminisztériumok foglalkoznak.



Az oroszországi Rosztov megyében, Novosahtyinszkban egyébként kedden megnyílt az útlevélközpont, amely orosz okmányokkal fogja ellátni a délkelet-ukrajnai szakadár luhanszki "népköztársaság" lakosait. Az orosz belügyminisztérium közlése szerint a donyeckiek igényeinek kielégítésére hamarosan hasonló intézmény nyílik.

Oroszországban szerdán jelent meg az a rendeletet, amely humanitárius okokra hivatkozva leegyszerűsíti a délkelet-ukrajnai szakadár területek lakóinak oroszországi honosítását. Kérelmeiket az orosz belügyminisztérium illetékes szerveinek három hónapon belül el kell bírálniuk. Az igénylőknek nem kell lemondaniuk ukrán állampolgárságukról.



A kínai fővárosban Putyin szombaton azt közölte, hogy Oroszország nemcsak a két kelet-ukrajnai szakadár "köztársaság", Donyeck és Luhanszk lakói számára könnyítené meg az állampolgárság megszerzését, és a két ország közötti kapcsolatok javításának lehetséges jeleként felvetette azt is, hogy találkozzon Zelenszkijjel, hogy megvitassa vele, miként vessenek véget Kijev konfliktusának az oroszbarát szakadárokkal Ukrajna délkeleti részén. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a megválasztott ukrán elnök a választási kampány során közölte: nem hajlandó amnesztiában részesíteni a konfliktus részvevőit és nem kíván különleges statust biztosítani a Donyec-medencének, holott mindkét pont kulcseleme a 2015-ös minszki megállapodásoknak.



Zelenszkij a Facebookon vasárnap megjelentetett válaszában, azt tanácsolta az orosz hatóságukat, ne vesztegessék az idejüket azzal, hogy orosz útlevél beszerzésére próbálják "csábítani" az ukránokat, akik szerinte szabad emberek, és jól tudják, mennyit ér az ilyen irat. Felajánlotta, hogy elküldi Putyinnak az Ukrajnából menekülni készülő korrupt hivatalnokok listáját.



Egyúttal, a posztszovjet térség mintademokráciájaként pozícionálva Ukrajnát, az írta, hogy hazája küldetésének része lesz, hogy "védelmet, menedéket és ukrán állampolgárságot biztosítson mindenkinek, aki hajlandó harcolni a szabadságért", egyebek között az oroszok szabadságáért.



A megválasztott ukrán államfő visszautasította az Ukrajnával szembeni fenyegetéseket, valamint a katonai és a gazdasági nyomásgyakorlást, mert szerinte nem ez a legjobb út a tűzszünethez és a minszki folyamat útjában álló akadályok elhárítása felé. Zelenszkij ismételten kifejezte a tárgyalások iránti készségét a normandiai formátum keretében. Hangot adott reményének, hogy a német és francia részvétellel megtartandó találkozón Oroszország "demonstrálja készségét" a konfliktus enyhítésére, amit szerinte Moszkvának konkrét lépéssel, a két ország közti, "mindenkit mindenkire" elv alapján történő fogolycserével kell megerősítenie.



Közölte, hogy kész megvitatni továbbá Ukrajna és Oroszország együttélésének új feltételeit. Leszögezte, hogy a két ország közötti kapcsolatok normalizálásáról csakis az ukrán területetek - a Donyec-medence és a Krím félszigetet - megszállásának teljes megszüntetése után lehet szó.