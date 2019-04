Terrorizmus

A szélsőjobboldali terror veszélyének növekedésére figyelmeztet a német alkotmányvédelem

A szélsőjobboldali indíttatású németországi terrorcselekmények veszélyének növekedésére figyelmeztet a német szövetségi alkotmányvédelmi hatóság (BfV) - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap a nemzetbiztonsági szolgálat egy belső használatra készült elemzése alapján.



A BfV tapasztalatai szerint átrendeződik a németországi szélsőjobb, erőszakot pártoló rétegében egyre csökken a nagyobb, "klasszikus" szerveződések befolyása, és a néhány emberből álló csoportok vagy egyedül tevékenykedő személyek válnak meghatározóvá.



Sokan alig néhány hónapja vagy pár éve kerültek be a szélsőjobboldali körökbe, vannak köztük "teljesen ismeretlen személyek", olyan emberek, akik eddig nem voltak a belső elhárításért felelős látókörében - áll az elemzésben, amely szerint az új felépítésű színtéren zajló folyamatok szemmel tartása "jóval intenzívebb munkát és több embert igényel".



Az újraszerveződő német szélsőjobb heterogén, sok áramlatból, irányzatból áll, szereplői között vannak például katonák, rendőrök és úgynevezett prepperek, a civilizáció összeomlására készülő emberek. A többnyire 30 év körüli férfiakból álló színtér lazán szervezett és gyakran egymásba fonódó hálózatokat alkot. A radikalizálódás és a kapcsolattartás első számú terepe az internet. A meghatározó témák a menekültügy, a migráció és az iszlám.



A lehetséges terrorakciókat tekintve vannak arra utaló jelek, hogy a színtér egy "polgárháborús forgatókönyv" megvalósulására, a közrend felbomlására készül. A mérlegelt cselekmények köre a késes támadásoktól a robbantásos merényletekig terjed. A szervezettség viszont igen alacsony szintű, "a tervek és a valóság között nagy rés tátong" a BfV értékelése szerint.



A Welt am Sonntag kiemelte, hogy az úgynevezett terrorista-iszlamista veszélyt közvetlenül hordozó - vagyis merényletre bármikor hajlandó - személyek nyilvántartásában szereplő mintegy 760 főhöz képest alacsony a szélsőjobboldali terrorveszélyt közvetlenül hordozó személyek száma, táboruk mindössze 33 főből áll, de gyorsan bővül, két éve még csak 22 embert soroltak a legveszélyesebb potenciális szélsőjobboldali terroristák közé.