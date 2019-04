Ukrajna

Az ukrán parlament elfogadta a sokat vitatott nyelvtörvényt

Az ukrán parlament elfogadta csütörtökön a nyelvtörvényként emlegetett törvényjavaslatot, amely ellen a közelmúltban hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. 2019.04.25 16:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvényjavaslat elfogadásához legalább 226 képviselői szavazatra volt szükség, de ennél jóval többen, 278-an támogatták, köztük a Petro Porosenko leköszönő államfő mögött álló frakció 106 tagja is. Az előterjesztést az oroszbarát politikusokból álló Ellenzéki Blokk frakciójának minden tagja elutasította.



A parlament még tavaly októberben fogadta el első olvasatban a törvényjavaslatot, és február végén kezdett vitázni a törvény végleges változatáról. A jogszabályhoz több mint kétezer módosító indítványt nyújtottak be, így második olvasatban két hónapig tárgyalta törvényhozás.



A törvény elfogadását a képviselők állva tapsolva, "Dicsőség Ukrajnának, dicsőség a hősöknek!" üdvözléssel fogadták, és elénekelték a himnuszt.



A jogszabály a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát, az ukrán nyelv, illetve a szabályok megsértéséért pedig jogi felelősségre vonást, bírságot, a nemzeti szimbólumok meggyalázása esetén akár börtönbüntetést is kilátásba helyez.



A törvény hatálya kiterjed az állami vezetőkre és a képviselőkre, a bírákra és az ügyészekre, a jegybank alkalmazottaira, a katonatisztekre, a tanárokra, az államilag finanszírozott egészségügyi intézményekben dolgozó orvosokra. A jogszabály kimondja, hogy Ukrajna minden állampolgára köteles beszélni az államnyelvet. Ezért nyelvtanfolyamokat indítanak a felnőtt lakosság részére. A törvény létrehoz egy úgynevezett nemzeti államnyelvi szabványügyi bizottságot, amely egyebek mellett meghatározza, milyen színvonalú ukrán nyelvtudást követel meg a nyelvvizsga, amely ezentúl az ukrán állampolgárság megszerzéséhez szükséges lesz.



Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán elnök közölte, hogy hivatalba lépése után megvizsgálja a nyelvtörvényt arra vonatkozóan, tiszteletben tartja-e a jogszabály minden állampolgár jogait.



Mindazonáltal hangsúlyozta, hogy az ukrán az egyetlen államnyelv Ukrajnában. "Az állam köteles gondoskodni az ukrán nyelv fejlesztéséről, használatának kiterjesztéséről...A kérdés az, hogy milyen módszerekkel valósítjuk meg ezt a stratégiai irányt" - vélekedett.



A megválasztott elnök álláspontja az, hogy az államnak az ukrán nyelv fejlesztését ösztönzéssel és jó példákkal kell elősegítenie, nem pedig tiltásokkal és büntetésekkel, "a bürokratikus eljárások tovább bonyolításával, hivatalnokok számának növelésével, a csökkentés helyett".



Petro Porosenko hivatalban lévő ukrán elnök a nyelvtörvény parlamenti elfogadása után köszönetet mondott Ukrajna oroszajkú állampolgárainak, amiért megértéssel állnak hozzá az ukrán nyelv támogatásának szükségességéhez, és ígéretet tett arra, hogy tiszteletben fogják tartani azoknak az embereknek a jogait, akik oroszul vagy más nyelven beszélnek.

A leköszönő államfő a Facebookon közzétett videoüzenetében arról beszélt, hogy az elmúlt öt évben már komoly eredményeket értek el az ukrán nyelv fejlesztésében. Szavai szerint a múltban végzett totális oroszosítás után a közelmúlt éveiben minőségi ukrán nyelvű információs termékek jelentek meg, könyvek filmek, rádió- és tévéműsorok formájában.



"Az oroszul és más nyelveken beszélők jogainak tiszteletben tartása szintén fontos. Ez egy európai gyakorlat, amelyhez folyamatosan ragaszkodunk, és továbbra is betartjuk. Az emberek pedig hamar meggyőződnek majd arról, hogy az új törvény semmilyen módon nem sérti ezt a jogot" - hangsúlyozta.



Porosenko elmondta, hogy éveken át készítették a jogszabályt. Kivették belőle a köznyelvben nyelvellenőröknek elnevezett büntetőellenőrzést és minden olyan struktúrát, amely nyomást gyakorolna az üzleti életre. Megerősítette, hogy amint megkapja, aláírja a törvényt.



Nesztor Sufrics, a Moszkva-barát politikusok által alapított Életért párt parlamenti képviselője a szavazás után újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy ellenzéki képviselők az alkotmánybírósághoz fordulnak kérve a törvény érvénytelenítéséért.



Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a napokban az MTI-nek hangsúlyozta, hogy a törvény tervezete elfogadhatatlan, mert felszámolná a kisebbségek valamennyi eddig élvezett nyelvi jogát.