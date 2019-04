Kim Dzsongun páncélvonata megérkezett Oroszországba

A határátlépés és az ünnepélyes fogadtatás után Kim Haszan határközségben ellátogatott az orosz–észak-koreai barátság házába. A létesítményt 1986-ban hozták létre, a jelenlegi észak-koreai vezető nagyapja, Kim Ir Szen látogatásához időzítve. Kimet Haszanban Alekszandr Kozlov, a Távol-Kelet és a sarkvidék fejlesztéséért felelős miniszter, illetve Oleg Kozsemjako, a Tengermelléki terület kormányzója fogadta.



A húga és a limuzinja, amelyhez hozzá kellett igazítani a vlagyivosztoki pályaudvar felhajtóját, már a helyszínen várja Kimet, a városba idő közben meg is érkezett az észak-koreai vezér.



Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója kedden azt mondta, hogy a vlagyivosztoki tárgyalások homlokterében a Koreai-félsziget nukleáris problémájának békés megoldása és Északkelet-Ázsia biztonságának szavatolása áll majd.



A legutóbbi orosz–észak-koreai csúcstalálkozót 2011-ben Ulan-Udében tartották meg, Dmitrij Medvegyev akkori orosz elnök és Kim Dzsongil akkori észak-koreai vezető részvételével. Putyin, aki 2000-ben járt Phenjanban, 2001-ben Moszkvában, 2002-ben pedig Vlagyivosztokban fogadta a jelenlegi észak-koreai vezető apját.



Címlapfotó: Kim Dzsongunt fogadják az oroszországi Haszanban.

Cleaning on the go? Bodyguards wipe Kim's train as it arrives at Vladivostok station https://t.co/cPN4JtKjL5#PutinKimSummit pic.twitter.com/TlcViUjpq1