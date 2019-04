Itt az egyik Srí Lanka-i merénylő - videó

Egyszerűen kirázza az embert a hideg! A hatalmas hátizsákkal közlekedő férfi célirányisan haladt a templom felé, a halálos nyugalma közepette még egy mellette elsétáló gyerek fejét is megsimogatta. Tétovázás nélkül lépett az imaházba, majd másodpercekkel később beindította a pokolgépet.

Footage emerges showing one of the suspected bombers behind Sunday's blasts in Sri Lanka, in which more than 300 people died



[tap to expand] https://t.co/sJ6akP2ZnU pic.twitter.com/vT2AsMOlpt