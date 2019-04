Ökumenikus vezető

Merényletek Srí Lankán: a támadások minden keresztényt megrendítettek

A húsvét vasárnapján elkövetett merényletek a világ összes keresztényét megrendítették, akkor is, ha Srí Lanka messze van tőlük - mondta Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Fischl Vilmos szerint a radikális muzulmánok Srí Lanka katolikus kisebbségét célpontnak tekintik, amiért a keresztény felekezet közvetítő szerepet vállal a tamilok és a szingalézek konfliktusában. Nehezményezte azt is, hogy iszlamista szervezetek a párizsi Notre-Dame leégésén örvendeztek, és hangsúlyozta, hogy minden vallásnak határozottan föl kell lépnie a szélsőségeivel szemben.



Az ökumenikus szervezet vezetője úgy vélekedett, a terrortámadások közömbössé teszik a közvéleményt. A keresztényeknek azonban - fogalmazott - ilyenkor is tudniuk kell, hogy Krisztus feltámadása felekezettől függetlenül mindannyiukat összeköti.