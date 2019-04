Terror

Robbantássorozat Srí Lankán - legalább 137-en meghaltak

hirdetés

Robbanássorozat rázta meg Srí Lanka három templomát és szállodáját húsvét vasárnap, amely a tíz évvel ezelőtt véget ért polgárháború óta a legsúlyosabb merényletsorozatnak számít. A detonációk népszerű turistacélpontoknál voltak: az ország fővárosában, Colombóban, Negombóban, Kochchikadéban és Batticaloában. Nem meglepő, de mindenhol misét tartottak, így az áldozatok száma igen magas. A BBC szerint a támadások során legalább 137 ember életét vesztette, a sebesültek legalább négyszázan vannak.

A közösségi médiában terjedő felvételek szerint az egyik templomon belül is robbantás történt a húsvéti mise alatt, összetörtek az ablakok és leszakadt a mennyezet.

Video: 20 people dead and over 180 injured in a series of blasts in Colombo, Sri Lanka. pic.twitter.com/xPGJ5OeflC — Ahmer Khan (@ahmermkhan) 2019. április 21.

Pray For Sri Lanka 🇱🇰 🙏

49 dead and over 200 injured and hospitalized following 6 blasts in churches and hotels in Sri Lanka.

Stay Safe #LKA #SriLanka #EasterSundayAttacksLK #Colombo #PrayForSriLanka pic.twitter.com/ns8A27rsRD — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) 2019. április 21.