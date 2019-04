Állati

Véletlenül kifogtak egy oroszlánfókát, aki bezabált a sok halból és nem akarta elhagyni a hajót - videó

Mikor a halászok húzni kezdték a hálót a Csendes-óceán vízén, már gyanús volt nekik, hogy mintha nehezebb lenne az, mint eddig szokott volt. Nekiálltak kiönteni a tartalmát, ám valami furát vettek észre. Mind a háló köré gyűltek, megcsodálni a váratlan vendéget.



Történt ugyanis, hogy egy éhes oroszlánfókát is csapdába ejtettek, aki ráadásul jól be is lakmározott a sok halból. Nem csoda hát, hogy esze ágában sem volt elmenni a hajóról, mikor ott még rengeteg hal volt. Ám a legénység úgy döntött, visszasegíti a ragadozót az óceánba. Először egy kutyával próbálták megijeszteni, de nem sok eredménnyel...



Végül vízsugárral próbálták a hálócsúszdán jó irányba téríteni, de úgy tűnik, az oroszlánfóka kifejezetten élvezte a fürdést. Végül egy óvatlan pillanatban megcsúszott és visszatért a nagy vízbe.