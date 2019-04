Jól figyeljen, hogy kire szavaz!

Levágta a mutatóujját, mert a kormánypártra szavazott

hirdetés

Bár még csak a több körben zajló választáson május 23-án hirdetnek végeredményt, egy indiai féri már most levágta a mutatóujját, amivel szavazott. Tévedésből ugyanis a kormánypártra adta le voksát, s bár május közepéig tartanak a parlamenti választások, ő már most annyira szégyellte magát, hogy inkább megszabadult a saját ujjától. Ugyanis lemoshatatlan tintával jelölik meg azokat, akik már szavaztak Majuliban.



A BBC híradása szerint Pawan Kumar az egyik regionális pártot akarta választani, de annyira összezavarta a sok különböző jelkép a szavazógépen, hogy végül a Bháratíja Dzsanata Pártot (Indiai Néppárt, BJP) támogatta.



Hogyan keverhette össze? Az indiai választáson nagyon a pártok szimbólumokkal is megkülönböztetik egymást, ezek segítségével tudják az olvasás- és írástudatlanok megkülönböztetni őket. Kumar az elefántra akart szavazni, de véletlenül a lótuszra nyomott.



Az indiai választáson 900 millióan szavazhatnak, ami logisztikailag is óriási kihívást jelent. Narendra Modi kormányfő hindu nacionalista BJP pártja a legesélyesebb, vele szemben a Nehru-Gandhi-családokból kinőtt politikai dinasztia vezette Indiai Nemzeti Kongresszus és számos kisebb regionális párt áll.