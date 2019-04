Görögország

Villámcsapás miatt sérültek meg emberek, lezárták az Akropoliszt

hirdetés

Tegnap a villámlások miatt négyen megsérültek Athén egyik legismertebb turisztikai helyszínén, az Akropolisznál. Most megint vihar közeleg, elővigyázatosságból lezárták az ókori épületet.



Szerdán négyen megsérültek Görögországban a villámlás miatt. Ez azért érdekes, mert a baleset az athéni Akropoliszban történt, ahol két turista és a múzeum két munkatársa volt a szerencsétlen.



Az épületben nem esett kár.



Ugyan csütörtök reggel még kinyitott az Akropolisz, de később a közelgő viharra tekintettel a minisztérium elrendelte, hogy zárják be az Athén legismertebb nevezetességének számító épületegyüttest.



Emiatt több száz turista volt kénytelen távozni.



A görög fővároson az utóbbi napokban több heves vihar is végigsöpört.