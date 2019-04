Nagycsütörtök

Tizenkét rab lábát mosta és csókolta meg Ferenc pápa

Kilenc olasz, egy brazíliai, egy elefántcsontparti és egy marokkói rabnak mosta és csókolta meg a lábát Ferenc pápa a Róma közeli Velletri börtönében, ahol az utolsó vacsorára emlékező misét mutatta be csütörtökön.

Ferenc pápa a büntetés-végrehajtási intézet színháztermében mutatta be a misét, amelynek során elvégezte a lábmosás szertartását.



A terembe a börtönben büntetését töltő 570 rabnak csak egy része fért be. Amikor Ferenc pápa belépett a terembe hosszú taps fogadta.



Rögtönzött homíliájában az egyházfő a testvériségről beszélt, azt szorgalmazta, hogy az emberek - a börtönök falain kívül és belül is - egymás "eltaposása" helyett, egymást szolgálják és segítsék.



A pápa kijelentette, a világban azt látni, hogy a nemzetek vezetőit az uralkodás irányítja, de "köztetek nem szabad így lennie: a nagyobb és erősebb segítse a kisebbet!" - hangoztatta Ferenc pápa.



Megjegyezte, a püspökök sem a leghatalmasabbak, ellenkezőleg nekik kell a leginkább szolgálni embertársaikat.



Az utolsó vacsorára (coena Domini) emlékező szertartáson Ferenc pápa 12 elítéltnek mosta meg a lábát, ahogyan Jézus tette tanítványaival. Ferenc pápa szokása szerint letérdelt a rabok lábához, megmosta és meg is csókolta ezt. A lábmosás szertartására kiválasztott elítéltek között volt keresztény és muzulmán, fiatalabb és idősebb is: volt, aki meghatódott és könnyeivel küszködött.



Ferenc pápa ritkán szokta megtenni, de most személyesen osztotta ki az ostyát a misén résztvevőknek.



A misén többek között azokért a rabokért is imádkoztak, akik önkezűleg vetettek véget életüknek a rácsok mögött.



A Rómától negyven kilométerre levő Velletri város börtöne a térség egyik legnagyobb és legzsúfoltabb büntetési intézete, valamivel több mint 400 férőhellyel. További háromszázan dolgoznak a börtönben, őrök, pszichológusok és mások. 2013-as pápává választása óta Ferenc pápa ötödik alkalommal végzi a lábmosás szertartását börtönben: már 2013-ban egy Róma közeli fiatalkorúak börtönébe ment Casal del Marmóba, majd 2015-ben a római Rebibbia börtönébe, 2016-ban a Róma közeli Pallianóba, tavaly a Róma központjában levő Regina Coeli-börtönbe. Míg elődei templomban, paptársaik lábát mosták meg nagycsütörtökön, Ferenc pápa raboknak, betegeknek, menedékkérőknek, férfiaknak és nőknek, keresztényeknek és más vallásúaknak egyaránt.



Ferenc pápa már több börtönt felkeresett nemzetközi utazásai során, gyakran használja azt a pásztorbotot, amelyet rabok faragtak neki, és a Szent Péter-bazilikában a milánói börtönben készített ostyákat használja.



Nagypéntek este a Vatikánnál egy római börtön néhány rabja oszt szét meleg ételt a hajléktalanoknak, olyan ételeket, amelyeket a börtönben készítettek számukra.