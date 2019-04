Nagy-Britannia

Folytatódnak a környezetvédők tiltakozó akciói Londonban, Heathrow is a célkeresztben

A megmozdulásokat szervező csoport pénteken, a húsvéti hétvége legforgalmasabbnak ígérkező napján a londoni Heathrow repülőtér működését is meg akarja bénítani. 2019.04.18 17:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Csütörtökön is folytatódtak a négy napja kezdődött, jelentős közlekedési fennakadásokat okozó környezetvédelmi demonstrációk Londonban. A megmozdulásokat szervező csoport pénteken, a húsvéti hétvége legforgalmasabbnak ígérkező napján a londoni Heathrow repülőtér működését is meg akarja bénítani.



A Scotland Yard csütörtöki tájékoztatása szerint eddig 425 tüntetőt vettek őrizetbe.



Az Extinction Rebellion nevű kampánycsoport London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálja megbénítani a közlekedést. Aktivistái letáboroztak más helyszínek mellett a Waterloo hídon, a két leghíresebb bevásárlóutca, a Regent Street és az Oxford Street találkozásában lévő Oxford Circus forgalmi csomópontban, valamint a parlament épületegyüttese előtti téren.



A tüntetők egy csoportja még hétfőn felmászott a Shell energiaipari óriáscég londoni irodaépületére, amely a híres londoni óriáskerék, a London Eye mögött emelkedik, és több ablakát betörték.



A Scotland Yard legutóbbi tájékoztatása szerint a demonstrációk miatt 55 autóbuszjáratot kellett leállítani, és ez önmagában naponta 500 ezer ember utazását érinti.



A rendőrség a további súlyos fennakadások megelőzése végett elrendelte, hogy a tüntetők a két legforgalmasabb helyszínről, a Waterloo hídról és az Oxford Circus környékéről vonuljanak át az Oxford Street és a Park Lane csomópontjában álló Marble Arch emlékműhöz, és ott folytassák a demonstrációt, ám ennek a rendeletnek a tüntetők önszántukból nem tesznek eleget.



Az őrizetbe vett tiltakozók nagy többségét azért állították elő, mert ellenálltak az eltávolításukra indított rendőri akciónak.



Csütörtökön vádat emeltek három tüntető ellen, akik előző nap a kelet-londoni pénzügyi központot és a City repülőteret kiszolgáló városi vasút, a Docklands Light Railway (DLR) forgalmát bénították meg. Egyikük egy DLR-szerelvény oldalához ragasztotta magát, a másik kettő a vonat tetejére mászott fel.



Az Extinction Rebellion csütörtökön, a WhatsApp alkalmazáson keresztül arra szólította fel híveit, hogy pénteken minél nagyobb létszámban vonuljanak a Heathrow repülőtérhez, és próbálják meg leállítani a repülőtér forgalmát.



A csoport az üzenetben közölte, hogy "mélységes bűntudatot" érez azok iránt, akiknek vakációs tervei pénteken meghiúsulnak, de a környezetvédelmi tiltakozásokat a légiközlekedésre is ki kell terjeszteni.



Csütörtöki reagálásában a Heathrow szóvivője csak annyit közölt, hogy a repülőtér együttműködik a hatóságokkal a forgalmi fennakadások kockázatával járó bármiféle fenyegetés elhárításában.



A szóvivő közölte, hogy a Heathrow-t üzemeltető cég tiszteletben tartja a békés tiltakozáshoz fűződő jogokat, és egyetért azzal is, hogy intézkedésekre van szükség az éghajlatváltozás kérdésében, azzal azonban nem, hogy az utasokat jól megérdemelt húsvéti vakációjukban megzavarják.

A Heathrow illetékese arra kérte az utazókat, hogy légitársaságaiknál érdeklődjenek az utazási terveiket érintő információkról.



Az Extinction Rebellion olyan törvényeket követel, amelyek alapján 2025-ig zéróra csökkenne Nagy-Britanniában a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása.



A csoport április 29-ig tervezi akciósorozatának folytatását.