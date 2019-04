Szakértő

Líbia: állóháború alakult ki a kormány és Haftar tábornok erői között

hirdetés

A legrosszabb forgatókönyv valósult meg Líbiában, állóháború alakult ki az egységkormány és Halífa Haftar tábornok erői között - mondta Marsai Viktor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakértő elmondta, egyelőre kiegyenlítettnek tűnnek az erőviszonyok, ugyanakkor egyre durvább eszközökhöz nyúlnak a harcoló felek.



Hozzátette, erre utal, hogy mostanra lakott területeket bombáznak: rakétatámadás érte Tripolit, a fővárost.



A harcok több szempontból is súlyosan érinthetik a migrációs helyzetet. Az ezt kezelő líbiai szervek jelenleg mással vannak elfoglalva, és becslések szerint akár másfél millió menekült is lehet az országban. Egy részük valószínűleg inkább hazatér, de a többség Európa felé veheti az irányt - mondta az adjunktus.



Április elején Haftar offenzívát indított a nemzetközileg elismert egységkormány által ellenőrzött nyugat-líbiai területek - köztük a főváros, Tripoli - ellen. A tábornok ezt azzal indokolta, hogy meg kell tisztítani az országot az egységkormány által szerinte hallgatólagosan támogatott terroristáktól és zsoldosoktól, ellenfelei szerint azonban a tábornok igazi célja az egész országra kiterjedő katonai diktatúra bevezetése.



A kiújult harcok miatt már több ezren kényszerültek elhagyni otthonukat.



Líbia Moammer Kadhafi akkori vezető 2011-es megbuktatása és meggyilkolása után gyakorlatilag teljes káoszba süllyedt, és az ország területének jelentős részét egymással vetélkedő milíciák igyekeznek minél nagyobb arányban ellenőrzésük alá vonni. A nemzetközi közösség most attól tart, hogy az offenzíva csupán súlyosbítani fogja a válságot.